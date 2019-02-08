«Сейчас всё совместили и сделали как биатлон, как малые Олимпийские игры». Братья-призёры о «Снежном снайпере»
В Раубичах нынче неспокойно. Там бегают, прыгают, шалят, отдыхают спортсмены-биатлонисты со всех регионов Беларуси. И сегодня, 8 февраля открываются финальные республиканские соревнования «Снежный снайпер» среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёры республиканских соревнований «Снежный снайпер» среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба – Арсений, Александр и Анатолий Штундеры.
У вас такая спортивная семья, которая занимается практически всеми видами спорта круглогодично. Папа у вас, наверное, самый главный пример для подражания и тот человек, который ведёт всех в нужном направлении.
Арсений Штундер, призёр республиканских соревнований «Снежный снайпер» среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба:
Когда мы были детьми, он нас водил на различные мероприятия, праздники всякие и это нам понравилось, это довольно интересно.
Папа у вас профессиональный спортсмен?
Арсений Штундер:
Нет, папа – не профессиональный спортсмен, но он пробовал себя в различных видах спорта.
Александр Штундер, призёр республиканских соревнований «Снежный снайпер» среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба:
Арсений забыл сказать, что папа увлекался лыжами, в Магадане бегал. И мама была мастером спорта по гимнастике. Естественно, папа с раннего детства нас приучал добиваться побед, силу воли закалял.
Сначала приучал к зарядке, к утренней пробежке? С какого возраста вас приучали к спорту?
Анатолий Штундер, призёр республиканских соревнований «Снежный снайпер» среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба:
Меня папа приучал уже с трёх лет. Я раньше не умел ещё кататься, ходил просто, как пешком, на лыжах, потом учился долго и усердно, и добился такого хорошего результата.
Какие результаты у вас достигнуты в республиканских соревнованиях «Снежный снайпер»?
Арсений Штундер:
В «Снежнем снайпере» ещё с самого начала, когда начал участвовать, это в 4 классе, я уже показал хорошие результаты и уже прошёл на республиканские соревнования, и там уже занял I, II, III место. I место – это командное, II место – это личное за лыжи, и III место – за биатлон был. Это в первый год. Потом в следующие года также много было.
То есть, многократный призёр «Снежного снайпера»?
Арсений Штундер:
Да, многократный призёр.
Александр Штундер:
Я начал участвовать с 2011 года, но победы мне никак не давались. Только в 2014 году я смог завоевать I место на республике по лыжам и III место в биатлоне по сумме очков и в стрельбе, и в лыжах.
Какие виды соревнований включены в «Снежный снайпер»?
Александр Штундер:
Раньше был немного другой формат, сейчас изменили в лучшую сторону, я считаю. Раньше была только стрельба и бег на лыжах. Сейчас добавили такой интересный вид, как эстафету. Очень увлекательный вид, где ты можешь положиться не только на свои силы, но и на всю команду, где каждый думает о другом.
Арсений Штундер:
Раньше проводили соревнования просто на Веснянке, там лыжероллерная трасса, там просто как по отдельности, допустим, первый день – это лыжный спорт, второй – это стрельба. А вот сейчас всё совместили и сделали как биатлон, как малые Олимпийские игры.
Анатолий Штундер:
Хочу добавить, что раньше была отдельно стрельба из пневматического ружья и на второй день – отдельно лыжи, бежали мы классикой. Сейчас изменилось в лучшую сторону. Появилась стрельба из мелкокалиберного ружья, можно очень хорошо насладиться и ещё очень хорошие домики, где мы живём.
Мы знаем, что приходят кумиры миллионов, спортсмены, у которых большие достижения, приходят общаться с участниками соревнований «Снежный снайпер». Кто ожидается в этом году?
Александр Штундер:
Мы ждем Дарью Домрачеву, нашего Героя Беларуси, Надежду Скардино, которая показывает хорошую стрельбу на рубежах и, конечно же, Ирина Кривко, это из женщин. Может быть, подъедет знаменитый лыжник, как Илья Далидович, Олег Рыженков.