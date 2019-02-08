«Сейчас всё совместили и сделали как биатлон, как малые Олимпийские игры». Братья-призёры о «Снежном снайпере»

В Раубичах нынче неспокойно. Там бегают, прыгают, шалят, отдыхают спортсмены-биатлонисты со всех регионов Беларуси. И сегодня, 8 февраля открываются финальные республиканские соревнования «Снежный снайпер» среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – призёры республиканских соревнований «Снежный снайпер» среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба – Арсений, Александр и Анатолий Штундеры. У вас такая спортивная семья, которая занимается практически всеми видами спорта круглогодично. Папа у вас, наверное, самый главный пример для подражания и тот человек, который ведёт всех в нужном направлении. Арсений Штундер, призёр республиканских соревнований «Снежный снайпер» среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба:

Когда мы были детьми, он нас водил на различные мероприятия, праздники всякие и это нам понравилось, это довольно интересно.

Папа у вас профессиональный спортсмен? Арсений Штундер:

Нет, папа – не профессиональный спортсмен, но он пробовал себя в различных видах спорта. Александр Штундер, призёр республиканских соревнований «Снежный снайпер» среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба:

Арсений забыл сказать, что папа увлекался лыжами, в Магадане бегал. И мама была мастером спорта по гимнастике. Естественно, папа с раннего детства нас приучал добиваться побед, силу воли закалял. Сначала приучал к зарядке, к утренней пробежке? С какого возраста вас приучали к спорту? Анатолий Штундер, призёр республиканских соревнований «Снежный снайпер» среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба:

Меня папа приучал уже с трёх лет. Я раньше не умел ещё кататься, ходил просто, как пешком, на лыжах, потом учился долго и усердно, и добился такого хорошего результата.

Какие результаты у вас достигнуты в республиканских соревнованиях «Снежный снайпер»? Арсений Штундер:

В «Снежнем снайпере» ещё с самого начала, когда начал участвовать, это в 4 классе, я уже показал хорошие результаты и уже прошёл на республиканские соревнования, и там уже занял I, II, III место. I место – это командное, II место – это личное за лыжи, и III место – за биатлон был. Это в первый год. Потом в следующие года также много было.

То есть, многократный призёр «Снежного снайпера»? Арсений Штундер:

Да, многократный призёр. Александр Штундер:

Я начал участвовать с 2011 года, но победы мне никак не давались. Только в 2014 году я смог завоевать I место на республике по лыжам и III место в биатлоне по сумме очков и в стрельбе, и в лыжах.

Какие виды соревнований включены в «Снежный снайпер»? Александр Штундер:

Раньше был немного другой формат, сейчас изменили в лучшую сторону, я считаю. Раньше была только стрельба и бег на лыжах. Сейчас добавили такой интересный вид, как эстафету. Очень увлекательный вид, где ты можешь положиться не только на свои силы, но и на всю команду, где каждый думает о другом. Арсений Штундер:

Раньше проводили соревнования просто на Веснянке, там лыжероллерная трасса, там просто как по отдельности, допустим, первый день – это лыжный спорт, второй – это стрельба. А вот сейчас всё совместили и сделали как биатлон, как малые Олимпийские игры.

Анатолий Штундер:

Хочу добавить, что раньше была отдельно стрельба из пневматического ружья и на второй день – отдельно лыжи, бежали мы классикой. Сейчас изменилось в лучшую сторону. Появилась стрельба из мелкокалиберного ружья, можно очень хорошо насладиться и ещё очень хорошие домики, где мы живём.