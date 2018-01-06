Оберхоф. Домрачева стала шестой в гонке преследования

Новости Беларуси. На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе 6 января прошли гонки преследования, сообщили в программе «СТВ-спорт».

У женщин победы добилась Анастасия Кузьмина из Словакии, допустившая на четырех огневых рубежах два промаха. На полторы минуты от нее отстала Дарья Домрачева, занявшая итоговое шестое место. В пассиве белоруски также два неточных выстрела.

Ирина Кривко – 20-ая, Надежда Скардино – 22-ая.

У мужчин первым на финише был француз Мартен Фуркад. Белорус Сергей Бочарников занял 17-ое место. Это его лучший результат в карьере.