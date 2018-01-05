Белорусы забросили первую шайбу в ворота соперника: какие прогнозы в матче Беларусь-Китай в рамках Рождественского турнира

Новости Беларуси. XIV Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжается. В «Чижовка-Арене» сражение ведет дружина главы белорусского государства с дебютантами турнира – командой Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атмосфера на трибунах очень воодушевленная и это неспроста. Ведь на льду свой второй матч на турнире проводит белорусская команда. Она играет с хоккеистами из Китая. Вбрасывание сделал легендарный канадский хоккеист Филип Эспозито, вот такой чести удостоился наш турнир. Счет пока 2:0 в пользу команды Беларуси. Александр Лукашенко также на льду. И именно наши хоккеисты первыми забросили шайбу в ворота соперников, сделал это Константин Кольцов.

Хоккеисты из Поднебесной не уступают белорусам в запале и желании победить. Мотивация выиграть у них высока после проигрыша от команды Швейцарии накануне. У нас в активе уже есть 3 очка после игры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Вообще, уже все команды опробовали лед «Чижовка-Арены». Швейцария сыграла вничью с командой ОАЭ. А Чехия разгромила со счетом 25:3 хоккеистов из Балканской команды. Таким образом, уже определился своего рода фаворит – это команда Чехии. За баталиями на льду наблюдают зрители. Среди них много молодежи. Люди приходят семьями. К «Чижовка-Арене» даже пустили дополнительные троллейбусы. Они будут ходить на протяжении всего турнира. Кроме непосредственно хоккея, здесь предусмотрены шоу-программы до начала каждого матча. А у входа в арену работают ярмарки. Рождественский турнир уже традиционно – это настоящий праздник спорта.