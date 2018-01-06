Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира

Новости Беларуси. Надо отметить, что в Беларуси праздник Рождества связан с еще одной доброй традицией: это международный турнир любителей хоккея, который вот уже 14-й год подряд привозит в страну мировых спортивных звезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно сегодня должны определиться основные претенденты на призовые места. На большой площадке «Чижовка-арены» уже стартовал матч с участием нашей дружины.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Рождественский хоккейный турнир пересек свой экватор. Эмоции сейчас также достигают накала. Вы можете это слышать. Ведь в эти минуты команда Беларуси играет с командой Швейцарии. И в этом матче решается судьба первого места в группе «А».

С первых минут наши хоккеисты пошли вперед. И уже организовали несколько острых атак. Одна из которых закончилась взятием ворот. К этой минуте счет 4:1 в пользу дружины Президента Беларуси. Александр Лукашенко, кстати, уже отметился голевой передачей. Вообще, команда смотрится очень уверенно.

И это несмотря на то, что наши хоккеисты обеспечили себе гандикап в виде 4 очков. Хозяевам соревнований достаточно сыграть в ничью, чтобы выйти в главный финал.

А вот швейцарцам просто необходимо выигрывать. Посмотрим, как им это удастся это сделать.

Игрой наслаждаются и зрители. Как я уже сказал, на арене практически нет свободных мест. Каждый выход белорусской команды в штрафную площадь соперника сопровождается поддержкой трибун. В общем, это действительно праздник спорта.

Зрители:

Этот турнир мы посещаем каждый год. Приехали опять. Надеемся, что сборная Президента победит. Мы первые. Беларусь.

Каждый год с семьёй приезжаем, нам очень нравится. Здорово, что всегда перед Рождеством проводится турнир, потому что семейный праздник, семейная традиция. Всегда болеем за наших. Посещаем второй год, потому что учимся в Минске. Нам нравится, интересный хоккей. Я живу в городе, где нет катка, поэтому интересно.

Я люблю хоккейный турнир и хожу почти каждый год. Мне нравится команда Президента, они больше забивают, больше выигрывают. Что касается турнирной таблицы, то здесь уже определились несколько фаворитов. Это команды России, Чехии и наша дружина. У каждой из них по две победы.

И они практически гарантировали себе выход в следующий этап. А в эти минуты на малой арене начинается последний матч групповой стадии Россия – Чехия.

Ну а я напомню, что завтра здесь же состоятся главные матчи турнира. В 13:00 стартует поединок за бронзу. А финал, в котором будут играть победители, состоится 7 января вечером в 18.00.