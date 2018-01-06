Прямой эфир

Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира

06 января 2018 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Надо отметить, что в Беларуси праздник Рождества связан с еще одной доброй традицией: это международный турнир любителей хоккея, который вот уже 14-й год подряд  привозит в страну мировых спортивных звезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира -1

Именно сегодня должны определиться основные претенденты на призовые места. На большой площадке «Чижовка-арены» уже стартовал матч с участием нашей дружины.

Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира -3

Дмитрий Боярович, СТВ:
Рождественский хоккейный турнир пересек свой экватор. Эмоции сейчас также достигают накала. Вы можете это слышать. Ведь в эти минуты команда Беларуси играет с командой Швейцарии. И в этом матче решается судьба первого места в группе «А».

Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира -5

С первых минут наши хоккеисты пошли вперед. И уже организовали несколько острых атак. Одна из которых закончилась взятием ворот. К этой минуте счет 4:1 в пользу дружины Президента Беларуси. Александр Лукашенко, кстати, уже отметился голевой передачей. Вообще, команда смотрится очень уверенно.

Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира -7

И это несмотря на то, что наши хоккеисты обеспечили себе гандикап в виде 4 очков. Хозяевам соревнований достаточно сыграть в ничью, чтобы выйти в главный финал.  

Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира -9

А вот швейцарцам  просто необходимо выигрывать. Посмотрим, как им это удастся это сделать.

Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира -11

Игрой наслаждаются и зрители. Как я уже сказал, на арене практически нет свободных мест. Каждый выход белорусской команды в штрафную площадь соперника сопровождается поддержкой трибун. В общем, это действительно праздник спорта.

Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира -13

Зрители:
Этот турнир мы посещаем каждый год. Приехали опять. Надеемся, что сборная Президента победит. Мы первые. Беларусь.

Каждый год с семьёй приезжаем, нам очень нравится. Здорово, что всегда перед Рождеством проводится турнир, потому что семейный праздник, семейная традиция. Всегда болеем за наших.

Посещаем второй год, потому что учимся в Минске. Нам нравится, интересный хоккей. Я живу в городе, где нет катка, поэтому интересно.

Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира -16

Я люблю хоккейный турнир и хожу почти каждый год. Мне нравится команда Президента, они больше забивают, больше выигрывают.  Что касается турнирной таблицы, то здесь уже определились несколько фаворитов. Это команды России, Чехии и наша дружина. У каждой из них по две победы.

Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира -18

И они практически гарантировали себе выход в следующий этап. А в эти минуты на малой арене начинается последний матч групповой стадии Россия – Чехия.

Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира -20

Ну а я напомню, что завтра здесь же состоятся главные матчи турнира. В 13:00 стартует поединок  за бронзу. А финал, в котором будут играть победители, состоится 7 января вечером в 18.00.

Экватор пройден: новости третьего игрового дня Рождественского хоккейного турнира -22

А пока наслаждаемся захватывающей и, это стало уже атрибутом праздничного любительского турнира, результативной игрой.  

# Фотофакт # Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
За день до финала: претенденты на приз Президента Беларуси определятся 6 января на Рождественском турнире
06 января 2018 13:00

За день до финала: претенденты на приз Президента Беларуси определятся 6 января на Рождественском турнире

Белорусы забросили первую шайбу в ворота соперника: какие прогнозы в матче Беларусь-Китай в рамках Рождественского турнира
05 января 2018 19:26

Белорусы забросили первую шайбу в ворота соперника: какие прогнозы в матче Беларусь-Китай в рамках Рождественского турнира

КХЛ. Минское «Динамо» уступило «Автомобилисту»
05 января 2018 18:06

КХЛ. Минское «Динамо» уступило «Автомобилисту»