О тяжёлых временах для гребли! Марина Литвинчук не смогла сдержать слёз. Интервью с олимпийским призёром

Юлия Силипицкая, СТВ: Тяжелые времена для гребли. На себе ты ощутила эту тяжесть? Или ты видишь, что есть масса положительного?

Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр по гребле:

Мы со всеми спортсменами всего мира общаемся. У нас это никак не повлияло. Единственный момент, что мы не можем встать и соперничать на водных дорожках. Ты меня выиграй, у нас расстояние дорожки – дай бог, позволяет, чтобы веслом даже тебя не задеть. Не надо меня поздравлять. Я просто выступлю, пусть он вольется в результат, а потом вы махайте шашками.

Юлия Силипицкая:

Это тебя надломило или, наоборот, дало силы?

Марина Литвинчук:

В какой-то момент меня это очень расстроило, подломило. Было очень тяжело, но это не тот момент, который меня сломает. Мне лучше быть дома, под мирным небом, со своим Президентом, со своей счастливой семьей. Я считаю, что Боженька есть на свете и все придет в нужном количестве обратно.