Прямой эфир

О тяжёлых временах для гребли! Марина Литвинчук не смогла сдержать слёз. Интервью с олимпийским призёром

22 декабря 2024 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии программы «Спорттаймер» Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр по гребле. 

Юлия Силипицкая, СТВ:
Тяжелые времена для гребли. На себе ты ощутила эту тяжесть? Или ты видишь, что есть масса положительного?

О тяжёлых временах для гребли! Марина Литвинчук не смогла сдержать слёз. Интервью с олимпийским призёром -2

Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр по гребле:
Мы со всеми спортсменами всего мира общаемся. У нас это никак не повлияло. Единственный момент, что мы не можем встать и соперничать на водных дорожках. Ты меня выиграй, у нас расстояние дорожки – дай бог, позволяет, чтобы веслом даже тебя не задеть. Не надо меня поздравлять. Я просто выступлю, пусть он вольется в результат, а потом вы махайте шашками.

Юлия Силипицкая:
Это тебя надломило или, наоборот, дало силы?

Марина Литвинчук:
В какой-то момент меня это очень расстроило, подломило. Было очень тяжело, но это не тот момент, который меня сломает. Мне лучше быть дома, под мирным небом, со своим Президентом, со своей счастливой семьей. Я считаю, что Боженька есть на свете и все придет в нужном количестве обратно.

О тяжёлых временах для гребли! Марина Литвинчук не смогла сдержать слёз. Интервью с олимпийским призёром -4

Юлия Силипицкая:
То есть поэтому тренировки и поэтому все в своем ключе?

Марина Литвинчук:
Да.

Юлия Силипицкая:
Что положительного?

Марина Литвинчук:
Некоторые спортсмены – у них получилось подняться на олимпийский пьедестал. Это все равно здорово! Пусть даже и в такой несправедливой борьбе, но они смогли, поднялись.

Подробности в видеоматериале.

# Белорусские спортсмены # Гребля # Марина Литвинчук # Юлия Силипицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко вновь одержала победу на выставочном турнире в Абу-Даби
21 декабря 2024 17:40

Соболенко вновь одержала победу на выставочном турнире в Абу-Даби

Алексей Протас отметился очередной заброшенной шайбой в регулярном чемпионате НХЛ
21 декабря 2024 13:55

Алексей Протас отметился очередной заброшенной шайбой в регулярном чемпионате НХЛ

Команда Президента обыграла сборную Брестской области в матче Республиканской хоккейной лиги
21 декабря 2024 13:55

Команда Президента обыграла сборную Брестской области в матче Республиканской хоккейной лиги