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Команда Президента обыграла сборную Брестской области в матче Республиканской хоккейной лиги

21 декабря 2024 13:55
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Команда Президента Беларуси обыграла сборную Брестской области в матче Республиканской хоккейной лиги и одержала третью победу в текущем розыгрыше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок прошел на льду столичной «Олимпик-Арены». Напомним, соревнования традиционные и проводятся уже в 18-й раз. Счет в противостоянии открыла дружина Александра Лукашенко на второй минуте и еще до ухода на перерыв преимущество удвоила. 

Во втором отрезке команда Первого упрочила свое лидирующее положение и добилась комфортного отрыва в пять шайб. В заключительной трети на одно взятие ворот в исполнении брестчан хозяева льда ответили дважды. Как итог – уверенная победа команды Президента со счетом 8:2. Лучшими игроками противостояния стали Андрей Костицын и Вадим Слепченко.

Команда Президента обыграла сборную Брестской области в матче Республиканской хоккейной лиги-1

Денис Мосалев, нападающий команды Брестской области:
Обстановка супер, много болельщиков. Хорошие эмоции, побольше бы таких игр. Столько громких имен, сплошные звезды хоккея не только белорусского, но и международного уровня. Так что ребята знают толк. 

Ярослав Чуприс, нападающий команды Президента Беларуси:
Соперник хорош, соперник атакует, много бросает. Приятно всегда принимать участие в этих играх и тем более наслаждаться такой атмосферой, как сейчас.

Команда Президента обыграла сборную Брестской области в матче Республиканской хоккейной лиги-3

Безусловно, потрясающая атмосфера, потрясающий праздник спорта, потрясающий праздник настроения. Поэтому мы с большим удовольствием и с гордостью посещаем это мероприятие.

# Хоккей

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