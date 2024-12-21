Команда Президента обыграла сборную Брестской области в матче Республиканской хоккейной лиги

Команда Президента Беларуси обыграла сборную Брестской области в матче Республиканской хоккейной лиги и одержала третью победу в текущем розыгрыше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок прошел на льду столичной «Олимпик-Арены». Напомним, соревнования традиционные и проводятся уже в 18-й раз. Счет в противостоянии открыла дружина Александра Лукашенко на второй минуте и еще до ухода на перерыв преимущество удвоила.

Во втором отрезке команда Первого упрочила свое лидирующее положение и добилась комфортного отрыва в пять шайб. В заключительной трети на одно взятие ворот в исполнении брестчан хозяева льда ответили дважды. Как итог – уверенная победа команды Президента со счетом 8:2. Лучшими игроками противостояния стали Андрей Костицын и Вадим Слепченко.