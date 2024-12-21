Алексей Протас отметился очередной заброшенной шайбой в регулярном чемпионате НХЛ

А его клуб в домашнем матче взял верх над «Каролиной» – 3:1. Отечественный форвард открыл счет в противостоянии под занавес первого отрезка. Всего Алексей провел на льду 18 минут, нанес 6 бросков и завершил игру с +2 в графе полезности. В 32 матчах нынешнего сезона на счету Протаса 27 результативных баллов при показателе полезности +16. «Вашингтон» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции НХЛ.

Алексей Протас, нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз»:

Сегодняшний гол был особенным, ведь моя семья была на трибунах. Они рады за меня. Мы провели хорошую игру, начиная со старта. Хорошее большинство дало нам импульс, мы нашли свои шансы, чтобы отличиться – все отлично. «Каролина» оказывала большое давление, но все проделали работу: и атака, и защита. А вратарь был рядом. Это большая победа для команды.

Данила Климович и Илья Соловьев набрали результативные баллы в Американской хоккейной лиге. Нападающий «Абботсфорда» вернулся в состав после трех пропущенных матчей и отличился в поединке с «Туссоном». Правда, его команда уступила со счетом 2:4. Климович исполнил четыре броска и завершил встречу с нулем в графе полезности. Данила Климович входит в топ-3 бомбардиров своей дружины.

Илья Соловьев оформил ассистентский пас в поединке с «Хендерсоном». Команда белорусского защитника «Калгари» одержала победу со счетом 5:3. Илья завершил встречу с показателем полезности +1.