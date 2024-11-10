О турнире «Сила традиций» и современной греко-римской борьбе – поговорили с Даулетом Турлыхановым

В гостях программы «Спорттаймер» Даулет Турлыханов, депутат Мажилиса (парламента) Казахстана.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Вы на «Силе традиций». Как вам кажется, это уникальный турнир, и чем он уникален?
В гостях программы «Спорттаймер» Даулет Турлыханов, депутат Мажилиса (парламента) Казахстана.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Вы на «Силе традиций». Как вам кажется, это уникальный турнир, и чем он уникален?
Даулет Турлыханов, депутат Мажилиса (парламента) Казахстана:
В «Силе традиций» я уже второй год участвую, в прошлом году в Кемерове была, в этом году в прекрасном городе Омске. И мы с членами Казахстанской федерации борьбы решили такое же соревнование проводить в Казахстане.
Юлия Силипицкая:
То есть вы аналогичный турнир или вы «Силу традиций» зазываете в Казахстан?
Даулет Турлыханов:
Это вариант тоже можно пообсуждать. Для детей, юношей они нужны. И само слово «Cила традиций» – это многое значит. Вместе выступая на таких мероприятиях, мы становимся сильнее. И Камандар Маджидов, и Левон Джулфалакян – олимпийские чемпионы.
Юлия Силипицкая:
Вы здесь все встречаетесь.
Даулет Турлыханов:
Да, мы здесь все встречаемся. Когда мы видим, что наши все тренеры уходят, наставники из той или этой республики, наши друзья по ковру, соперники уходят, очень грустно вспоминать.
Юлия Силипицкая:
Поэтому надо встречаться чаще. Вы видели борьбу белорусов. Что вы можете отметить в белорусской школе борьбы?
Даулет Турлыханов:
Белорусская греко-римская борьба имеет свои богатые традиции, белорусы всегда талантливы были. Условия в Беларуси все созданы. Сам Александр Григорьевич Лукашенко любит спорт и активно занимается, пропагандирует, в хоккей играет.
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