О турнире «Сила традиций» и современной греко-римской борьбе – поговорили с Даулетом Турлыхановым

Юлия Силипицкая, СТВ: Вы на «Силе традиций». Как вам кажется, это уникальный турнир, и чем он уникален?

Даулет Турлыханов, депутат Мажилиса (парламента) Казахстана:

В «Силе традиций» я уже второй год участвую, в прошлом году в Кемерове была, в этом году в прекрасном городе Омске. И мы с членами Казахстанской федерации борьбы решили такое же соревнование проводить в Казахстане.

Юлия Силипицкая:

То есть вы аналогичный турнир или вы «Силу традиций» зазываете в Казахстан?

Даулет Турлыханов:

Это вариант тоже можно пообсуждать. Для детей, юношей они нужны. И само слово «Cила традиций» – это многое значит. Вместе выступая на таких мероприятиях, мы становимся сильнее. И Камандар Маджидов, и Левон Джулфалакян – олимпийские чемпионы.

Юлия Силипицкая:

Вы здесь все встречаетесь.

Даулет Турлыханов:

Да, мы здесь все встречаемся. Когда мы видим, что наши все тренеры уходят, наставники из той или этой республики, наши друзья по ковру, соперники уходят, очень грустно вспоминать.

Юлия Силипицкая:

Поэтому надо встречаться чаще. Вы видели борьбу белорусов. Что вы можете отметить в белорусской школе борьбы?