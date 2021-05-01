«Нужно всегда быть собой недовольным». Вячеслав Хоронеко о том, как достигнуть мировых высот в спорте

На этот раз Вячеслав решил превзойти собственное достижение в гиревом спринте. Атлет запланировал пожать гирю весом 24 килограмма 180 раз за три минуты одной рукой. Предыдущий результат, напомним, составлял, 177 раз. Неподъемная, на взгляд обывателя, задача Хоронеко таковой явно не казалась. На носу юбилей – 60 лет. Это ли не лучшая мотивация для человека, который из года в год удивляет всех новыми мировыми рекордами?

Вячеслав Хоронеко, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:

Секрет в позитиве, в хорошем настроении, я всем людям желаю всегда начинать день с улыбки. И бывают, конечно, темные пятна в жизни, но не надо никогда сдаваться, опускать руки, всегда ко всему относиться с позитивом. Позитив.

Конечно рад, что установил рекорд. Немножко недоволен собой – нужно всегда быть собой недовольным, чтобы двигаться дальше – в том плане, что хотел чуть-чуть за меньшее количество секунд сделать. Лимит с ограничением времени в три минуты я сделал. В канун своего 60-летия очень приятно. И, как я уже говорил, этот рекорд я посвящаю Году единения Беларуси и процветанию нашей страны.