«Нужно развивать собственный чемпионат». Андрей Медведев о мини-футболе в Беларуси

Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» провел матч Балтийской лиги. И, к сожалению, уступил по пенальти, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Кристина Момот, СТВ:

А обиднее всего то, что минчане полностью владели инициативой. Они трижды вели по ходу противостояния, однако не дотерпели. Основное время завершилось вничью – 4:4. А пенальти увереннее исполнили приезжие футболисты. Виталий Гурков, СТВ:

Думаю, что Балтийская лига – это не тот вариант, на который рассчитывал и тренерский штаб, и руководство клуба. Прав ли я, узнаем у заместителя председателя правления «Столицы» Андрея Медведева. Кристина Момот:

Получается, мы легко прошли предварительный раунд, а вот в элитном проиграли все, что смогли проиграть, и все, что не смогли проиграть. Как так получилось?

Андрей Медведев, заместитель председателя правления МФК «Столица»:

Мы понимали, что те команды, которые к нам приехали, объективно сильнее нас уровнем, потому что это команды с исполнителями высокого уровня, в том числе «Барса». Это, понятно, вообще гранд мирового футзала. Любой команде с ними очень тяжело играть. «Херсон» и чешская «Спарта» – в общем-то, с ними надо было играть. Но, к сожалению, не сложилось. У меня ощущение, что, с одной стороны, мы вроде и на паркете выглядели хорошо, но никто этого не запомнит в будущем. А ноль очков – это не тот результат, конечно, на который мы рассчитывали. Виталий Гурков:

И, тем не менее, без «Финала 4-х» мы не останемся. Мы примем «Финал 4-х». Что для нас это? Андрей Медведев:

Для нас, как для клуба, это, безусловно, огромный вызов. Потому что мы являемся организаторами этого мини-футбольного турнира. А в целом я считаю, что турниров подобного масштаба в нашей стране еще не было. Да, БАТЭ, конечно. Они привозили и «Баварию», и «Барселону» большую, но это были игры группового раунда. Здесь же УЕФА целенаправленно доверило нам право принятия финала Лиги чемпионов по футзалу. Виталий Гурков:

То есть это такая честь, ответственность одновременно. А здесь больше радости или головной боли?

Андрей Медведев:

Я не скажу, что это головная боль. Это работа, которую нам предстоит сделать, в том числе с нашими властями. Потому что это возможность показать и УЕФА, и всему миру, что Беларусь может проводить подобные турниры на очень высоком уровне. Соответственно, да, нам придется трудиться. Головная боль –все-таки нет. Приятные позитивные эмоции. Кристина Момот:

Нам, журналистам, никогда не показывают технические райдеры УЕФА. Тем не менее мы имеем право поинтересоваться, какие требования к принимающей стороне? Андрей Медведев:

Для элитного раунда требования были обозначены на 300 страницах мелким шрифтом на английском языке. Рассказывать очень долго. Но на самом деле эти требования касаются всего: и по проживанию команд определенные фиксированные требования, и по питанию команд, транспорту, которым мы должны обеспечить. Это требование непосредственно к самой инфраструктуре. Это требование обязательно к медицине и безопасности, которые в нашей стране на очень высоком уровне проводит. И тот же УЕФА, те же делегаты УЕФА, которые приезжали к нам с инспекцией и были на элитном раунде, они подчеркивали, что медицина, безопасность во Дворце спорта «Уручье», в котором мы проводили элитный раунд, была супер.

Виталий Гурков:

Поделитесь подробностями, где будут жить команды, какие бытовые условия? Андрей Медведев:

Требование УЕФА – это 4+ звезд, это определенное количество номеров на каждую команду, это выделение команде одного этажа, чтобы команды между собой не пересекались. Это требование по питанию, то есть должны быть отдельные зоны для питания с отдельным шведским столом. Это отдельное меню для каждой команды, которое необходимо согласовывать. И та же «Барселона»... Мы столкнулись с тем, что в рамках элитного раунда требовала достаточно специфические продукты, которые в Беларуси достать непросто. Но справились и они были удовлетворены. Виталий Гурков:

В «Финале 4-х» участвуют две испанские команды и две российские. Это топ-чемпионаты? «Две команды, которые сейчас представлены в «Финале 4-х» – это мировые гранды»

Андрей Медведев:

Безусловно, это топ-чемпионаты. Испания – это вообще коммерчески выгодная лига. Там каждая команда может победить каждую, очень хорошо сформированы составы, очень хорошо продаются телеправа и транслируется практически на весь мир. Что касается российской суперлиги, на мой взгляд, несколько лет назад она была сильнее, она была масштабнее. Потому что идет сокращение этой лиги. И опять же вопросы финансирования не всегда приоритетные при формировании количества участников. Но в то же время те две команды, которые сейчас представлены в «Финале 4-х» – это мировые гранды. «В чемпионате Беларуси мне хотелось бы, чтобы было 16 клубов» Кристина Момот:

А вам тесно в чемпионате Беларуси? Андрей Медведев:

В чемпионате Беларуси мне хотелось бы, чтобы было 16 клубов. В этом году их, к сожалению, 12. Тесно или нет, я не могу сказать. Но чем выше конкуренция среди клубов, тем интереснее для зрителя чемпионат, тем потенциально он более продаваемый телевидению, спонсорам. И это взаимосвязанные вещи, поэтому конкуренция нужна. «Мы хотим побить рекорд, который УЕФА установил в прошлом году»

Кристина Момот:

На «Финал 4-х» ожидается много гостей? Андрей Медведев:

На «Финал 4-х» мы ожидаем много гостей из России, потому что один из клубов – это КПРФ – московский. Я не сомневаюсь, что они привезут сюда свою гвардию болельщиков. Мы хотим побить рекорд, который УЕФА установил в прошлом году. Турнир проходил в Алма-Аты, и рекорд посещаемости – 12 тысяч на матч. Соответственно, наша арена позволяет его побить. Мы приложим максимум. «Уровень команд в чемпионате России очень высокий» Виталий Гурков:

Скажите, а вот клуб «Столица» хотел бы участвовать в чемпионате России по мини-футболу? Андрей Медведев:

Это неоднозначный вопрос. Есть очень много факторов. Безусловно, уровень команд в чемпионате России очень высокий. Но надо понимать, что это требует больших финансовых вливаний. Потому что тот же перелет в Норильск, например, стоит колоссальных денег на команду. А российские суперклубы 2-3 раза в сезон туда летают. Проживание, перелеты… «Нужно развивать собственный чемпионат и в собственных чемпионатах растить конкурентные команды» Виталий Гурков:

Хорошо, а если отбросить финансовую сторону? Для развития мини-футбола? Андрей Медведев:

Для развития клуба – наверное, да, для развития чемпионата – наверное, нет. В УЕФА в том числе приходят к мысли, к тому, что нужно развивать собственный чемпионат и в собственных чемпионатах растить конкурентные команды. «Основная цель для любого футзального клуба – это Лига чемпионов» Кристина Момот:

У «Столицы» сейчас какая основная цель? Где победить?