Кому достанется путёвка в элиту мирового хоккея? В Минске завершается молодёжный ЧМ

Новости Беларуси. Самое масштабное событие года в белорусском хоккее. В Минске завершается молодёжный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 команд, 7 соревновательных дней, 15 напряженных матчей и всего одна путевка в элиту мирового хоккея. Кому она достанется, узнаем совсем скоро.

Заключительные матчи 15 декабря проходят в «Чижовка-Арене». В последнем туре белорусы сыграют с датчанами. А вообще, Беларусь не первый раз организовывает турнир такого уровня. Достаточно вспомнить 2014 год. Тогда Минск впервые принял чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. И по мнению экспертов, гостей и болельщиков это мировое первенство стало одним из лучших за всё время проведения соревнований.