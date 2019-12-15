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На молодёжном ЧМ по хоккею победила сборная Австрии

15 декабря 2019 12:39
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Новости Беларуси. В Минске завершается молодёжный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На молодёжном ЧМ по хоккею победила сборная Австрии-1

Путевка в элиту мирового хоккея достаётся команде Австрии. Сборная этой страны обыграла сверстников из Словении. Эта победа и позволила команде попасть в элитный дивизион. 

На молодёжном ЧМ по хоккею победила сборная Австрии-4

Беларусь не первый раз организовывает турнир такого уровня. В 2014-м Минск впервые принял чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. 

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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