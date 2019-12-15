На молодёжном ЧМ по хоккею победила сборная Австрии

Новости Беларуси. В Минске завершается молодёжный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путевка в элиту мирового хоккея достаётся команде Австрии. Сборная этой страны обыграла сверстников из Словении. Эта победа и позволила команде попасть в элитный дивизион.