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Александра Саснович уступила Гарбинье Мугуруса в турнире Абу-Даби

09 января 2021 20:15
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Новости Беларуси. Александра Саснович завершила выступление в одиночке на теннисном турнире в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска не смогла преодолеть второй раунд основы. Дальше ее не пустила более рейтинговая оппонентка Гарбинье Мугуруса.

Александра Саснович уступила Гарбинье Мугуруса в турнире Абу-Даби-1

Несмотря на колосальный разрыв в мировой классификации – 75 позиций – наша спортсменка вовсе не выглядела девочкой для битья. Первую партию испанка взяла довольно уверенно – 6:1, а вот во второй ей пришлось изрядно выложиться. Саснович отдала только одну свою подачу. 6:1, 6:4, Мугуруса идет дальше.

# Теннис # Александра Саснович # Гарбинье Мугуруса # Фотофакт

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