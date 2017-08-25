Новый сезон мужского хоккея на траве открыт: «Минск» обыграл брестский «Строитель»

Новости Беларуси. Матч за суперкубок страны между «Минском» и брестским «Строителем» открыл новый белорусский сезон мужского хоккея на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Две упомянутые дружины уже давно задают тон в этом виде спорта на внутренней арене. В последнее время больше преуспел «Минск». Вот и в игре 25 августа команда под руководством Сергея Дроздова доказала свой класс и превосходство над соперником.

Минчане добились сухой победы – 3:0.

Отметим, что в 2016 году обладателем суперкубка также стала столичная команда. Остается добавить, что новый сезон чемпионата Беларуси стартует 8 сентября.