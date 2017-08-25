0:1. Хоккеисты минского «Динамо» с минимальным счетом уступили «Витязю»

Пусть на этот раз не таким удручающим, как 23 августа от «Йокерита», но, тем не менее, очков в копилке «Зубров» по-прежнему нет.

Теперь обидчиками Горди Дуайера и его парней выступили гости из подмосковного «Витязя». Шайбу, которая по итогу стала победной, провел в середине первого периода Алексей Семенов. Это случилось при игре его команды в большинстве после удаления Андрея Степанова.

Александр Кулаков, игрок ХК «Минск»:

Все пятерки играли быстрее намного, чем играли с «Йокеритом». Быстрее двигалась шайба сегодня, и сами игроки намного быстрее думали. За счет этого, я думаю, наверное, переигрывали во втором периоде. Соперник два раза к нам в зону заехал, но опять же – без голов. Просто есть моменты, которые не реализовали. Где-то, может быть, не повезло, где-то просто она не шла.