9:7 — таков счет команды Президента в финальном матче соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы президентского спортивного клуба

Новости Беларуси. Первый финальный матч соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба 12 апреля прошёл в Гродно. Команда хозяев принимала у себя бесспорного лидера соревнований – ледовую дружину главы государства. У хоккеистов Принёманья это уже 3 попытка за всю историю турнира побороться за главный трофей соревнований.

В 2014 году победитель определится в серии игр до двух побед. 12 апреля матч закончился со счётом 9:7 в пользу команды Президента. Следующая игра состоится в Минске. Добавим, что среди игроков есть представители и далёких от спорта профессий. Ведь главный критерий участия — это любовь к хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Басков, вратарь хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Если говорить о значимости этого турнира, то я уже неоднократно говорил, что с каждым годом он всё больше приобретает серьёзное значение, то есть команды усиливаются, каждая область находит возможность приобрести именитых, опытных хоккеистов, бывших хоккеистов, которые делают погоду на протяжении всего этого турнира. Что касается нашей команды, то у нас, как, наверное, и у Гродненской области, стояли всегда самые максимальные задачи. Это подтверждает то, что мы неоднократно встречались в финалах.