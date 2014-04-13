Чемпионат мира в цифрах: какой бюджет у ЧМ-2014 и кто из хоккеистов нашей сборной сыграет под №13?

Новости Беларуси. Программа «Неделя» на СТВ продолжает свой обратный отсчет до чемпионата мира по хоккею. До главного спортивного события года осталось 25 дней. Корреспонденты СТВ будут рассказывать обо всех — маленьких и больших — деталях проведения спортивного форума. Например, сколько болельщиков вмещают главные арены страны? Какой бюджет у чемпионата мира? И кто из хоккеистов нашей сборной сыграет под номером 13? Чемпионат мира в цифрах — специальная рубрика «Недели».

Ирина Живаева, СТВ:

До начала чемпионата мира по хоккею остаются считанные дни. Расхожее такое выражение. А вот мы взяли и, в прямом смысле слова, просчитали — как каждый день на этой неделе — конкретное число, конкретная дата — связаны с чемпионатом. А потом взяли и сложили все эти числа, даты, суммы, объёмы и площади — и свели в единую недельную формулу.

Цифра 7.

Семёрка – число очень символичное для нашей национальной сборной. 7 ноября 1992 прошел первый официальный матч в ее истории в минском Дворце спорта. Это был квалификационный турнир как раз чемпионата мира по хоккею того года. Семёрка и сейчас фигурирует в матчевой статистике. Перед главными стартами года наша сборная проводит семь спаррингов. Две встречи прошли как раз на этой неделе в Норвегии против местной сборной.

7 десятков тысяч билетов уже прибрели иностранные болельщики на матчи чемпионата. На 7 языках зарубежных гостей поприветствует их аудиогид в туристическом автобусе.

Иностранный турист:

Мы уже были на «Минск-Арене», видели Дворец Спорта, поедем в «Чижовка-Арену». Но еще не знаем, на какой матч.

Официальный туроператор чемпионата мира по хоккею предлагает туристам выехать и за пределы Минска. Специально к чемпионату были разработаны несколько десятков новых экскурсионных маршрутов в Брест, Полоцк, Несвиж. Экскурсоводы и гиды-переводчики прошли специальную переподготовку.

Цифра 8.

8 мая 5 лет назад произошло то, благодаря чему мы сейчас снимаем этот сюжет – на конгрессе Международной Федерации хоккея было решено провести турнир в Беларуси. За это право наша страна соперничала с Венгрией, Латвией и Украиной. И вот как сообщалось о том, что наша заявка одобрена, в эфире телеканала СТВ 8 мая 2009 года.

Сергей Ганчаров, генеральный секретарь Федерации хоккея Республики Беларусь (Швейцария, Берн):

Все отметили, что на протяжении длительного срока мы сильно работали и Беларусь действительно заслужила этот чемпионат.

А на 8 мая этого года запланирована торжественная церемония подъема флагов государств, чьи сборные приедут участвовать в нашем чемпионате. В этот же день приедут последние участники турнира – всего в нём сразятся 16команд. Как раз на этой неделе все страны подтвердили свое участие. На предварительном этапе их разделят на две группы - по восемь в каждой.

Цифра 9.

9 мая чемпионат официально стартует матчем сборных Беларуси и США. Все билеты на эту игру уже проданы, а это, между прочим, 15-тысячная «Минск-Арена». «Чижовка-Арена» рассчитана примерно на 9 тысяч мест. Здесь, в том числе, защищать свой титул будет и действующий чемпион мира - сборная Швеции. Она попала в группу А, все матчи которой пройдут именно на этом спортивном объекте, построенном специально к чемпионату.

Мария Ковалева, пресс-секретарь ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск»:

В настоящее время «Чижовка-Арена» практически полностью готова к проведению чемпионата мира по хоккею. Функционируют все её составляющие — на малой арене проводят как матчи международных детских турниров, взрослых турниров, так и тренировки, массовые катания для населения. На большой арене играет основная команда клуба.

9 тысяч постояльцев готовятся принять столичные гостиницы. К чемпионату мира по хоккею номеров в отелях стало в 2 раза больше. Некоторые отели построили, а некоторые, как вот этот, реконструировали. Цены на проживание на время чемпионата обещали не поднимать. Впрочем, есть и другие варианты размещения. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Гостей чемпионата планируют также принимать в 9 официальных столичных хостелах и общежитиях.

Цифра 10.

10 сотен волонтёров будут помогать участникам и болельщикам чемпионата. Они будут работать в кафе, в медицинских пунктах, в информационных центрах. Чтобы выбрать нужных волонтеров, проводили специальный конкурс. Среди основных требований были: знание английского, а также доброжелательность и терпимость. Говорят, что заявки на конкурс приходили даже из Африки. Но всё-таки предпочтение отдавали минчанам. Потому что и город они знают лучше, и жильём их обеспечивать не нужно.

Алина Сушко, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Я решила стать волонтером, потому что это действительно интересно - познакомиться с людьми из других государств и узнать что-то новое о других культурах. Я буду работать в инфоцентрах гостиниц. Их порядка 10. И, соответственно, оказывать всевозможные услуги по ориентации гостей столицы в городе.

Есть слово, которое без помощи перевода будет понятно любому гостю чемпионата. Точнее, это не слово, а имя - имя официального талисмана чемпионата мира по хоккею в Минске. Волат. Из 10 вариантов его выбрали в своё время. Критерии: чтобы имя легко произносилось, писалось, читалось. Полагаем, многие гости чемпионата захотят познакомиться и с реальным прототипом символа нашего чемпионата и доберутся в минский зоопарк, где живёт самый настоящий зубр. Чем не Волат? Чем не богатырь? У него официальное красивое имя Барон и неофициальное, но очень душевное, Сан Саныч.

Цифра 11.

11-ый путь появится на железнодорожном вокзале рядом с новой платформой, которую построят как раз к чемпионату. Она нужно и с учётом того, что к нам приедут множество болельщиков, да и давно необходимость в ней назрела, чтобы увеличить пропускную способность вокзала. А ещё откроют 11 новых специальных маршрутов пассажирского транспорта. Они свяжут автовокзал «Центральный», аэропорт, Студенческую деревню, где будет жить часть болельщиков, а также спортивные арены и ключевые станции метро.

Водитель автобуса:

Обязательно готовимся к чемпионату. Все парки готовятся. Всех перевезем вовремя.

Более чем 11 миллионов евро — в такую сумму первоначально оценивали бюджет оргкомитета чемпионата. Сюда входят расходы на проведение матчей, на их медицинское и судейское обслуживание. Компенсировать эти расходы планируют за счёт рекламы, продажи билетов. Но какую точно прибыль принесёт нам чемпионат, станет известно только после окончания соревнований.

Цифра 12.

Чуть более 12 миллиметров толщина медалей, которые получат победители чемпионата. Таковы строгие стандарты Международной федерации хоккея, под которые подстраивались в нашей мастерской, где изготавливали награды. Украшены они национальным орнаментом и васильками. Непривычно видеть их не синим цветом, а в золоте, серебре и бронзе.

Андрей Ткаченко, директор сувенирной компании:

Медаль должна быть минимум 5 миллиметров толщиной, минимум 70 миллиметров в диаметре. И вес должен быть не менее 200 грамм. На данный момент, чтобы соответствовать этим параметрам, толщина медали будет увеличена приблизительно до 12-13 миллиметров.

Всего12 игроков находятся на площадке во время каждого матча. 12 дней длится предварительный этап чемпионата. 12 мая, в том числе и сборная Беларуси, проведет матч. Это будет встреча со сборной Швейцарии.

Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

В связи с предстоящим чемпионатом мира мы не чувствуем напряжения. Мы понимаем, что это наш шанс проявить себя и порадовать болельщиков.

Цифра 13.

13 тысяч квадратных метров составят торговые площади в зоне гостеприимства, которая развернется скоро возле Дворца спорта. Очень символичное название в наш Год гостеприимства. Тут будут и торговые павильоны, и кафе под открытым небом на 2 тысяч мест. Обслуживать территорию будут около 700 человек. Такие же зоны появятся и в Студенческой деревне, и около Ледового дворца. Откроют их 1 мая. Пока ативно готовят. В частности, вот, во время субботника убирали.

Андрей Доморацкий, заместитель председателя Мингорисполкома:

Город активно готовится. Каждый день у нас на счету. Мы готовим благоустройство, всё убирается, всё чистится. Мы убираем все территории. И где-то в спальных районах. Население привлекаем. Минск должен быть везде чистым — не только в центре, не только в зонах гостеприимства, чтобы наши гости получали истинное удовольствие не только от центра, но и от периферии.

13 девушек-чирлидеров входят в официальную группу поддержки нашей сборной. Будут вдохновлять наших игроков.

- А почему это у вас номер 13?

- Потому что мой любимый игрок играет под номером 13.

- Будете за него болеть?

- Конечно, обязательно.

13-ый номер, можно сказать, счастливый для наших спортсменов. Вспомнить недавнюю Олимпиаду в Сочи. Сразу две наших спортсменки, выступавшие под этим, казалось бы не очень счастливым номером, завоевали 2 золота для нашей страны.