Новости Беларуси. Новая детско-юношеская школа по академической гребле открылась в Минске. Объект расположился в столичном микрорайоне Серебрянка. Учебную базу реконструировали с 2010 года, а стоимость проекта составила 60 миллиардов рублей. Поздравляли юных спортсменов и их тренеров представители руководства страны. К ним присоединились и ветераны: торжественное событие специально приурочили ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бутрим, директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по академической гребле:

До открытия занималось 292 человека. В связи с открытием этой базы в плане укомплектования будет 530 учащихся. Потребность растет, дети хотят заниматься спортом.

Новый объект стал третьей учебной базой по академической гребле в Беларуси. Не зря школу открыли в одном из самых густонаселенных районов Минска: уже с сентября обучаться гребле в ней смогут около 500 детей и подростков. В штате СДЮШ 24 профессиональных тренера, а техническое оснащение — одно из самых современных. Кроме профессионального оборудования игровые залы, площадки и эллинги. Также школа сможет принимать детей с ограниченными физическими возможностями.

Ксения Романовская, финалистка чемпионата мира по академической гребле:

Здесь большое количество тренажеров специально для спортсменов академической гребли. Гребной бассейн усовершенствованный. Все новые технологии, я думаю, были направлены именно на этот объект. Эта школа вырастила многих олимпийских чемпионов. Елена Хлопцева — первая олимпийская по академической гребле 1980 года.

Александр Игнатович, старший тренер сециализировнной детско-юношеской школы олимпийского резерва по академической гребле:

Все на одном месте: эллинги, тренажерный зал, гребной бассейн. То есть гребец может заезжать и тренироваться в одном месте, готовиться к соревнованиям. Люди с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению — для них сделаны все условия.