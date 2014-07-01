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Белорусская сборная вернулась с чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу

01 июля 2014 08:17
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Новости Беларуси. Белорусская сборная вернулась с чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу. В 2014 году первенство проходило в ЮАР, куда съехались 600 спортсменов из 35 стран. Белорусская команда выступила  блестяще, оставив позади такие страны, как Россию, США и Украину.

Белоруска Александра Отченашко установила рекорд мира среди юниоров. В сумме после трех упражнений в силовом троеборье у спортсменки получились рекордные 330 кг, что значительно превысило результат предыдущего чемпионата мира. Всего в копилке белорусской команды 7 медалей, причем 4 из них — золотые. К слову, поддержало белорусских спортсменов  Общественное Объединение «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шатько, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Сейчас стоит разговор о создании такой федерации, ассоциации, где мы будем говорить не только о спорте, как самом, но и о здоровом формате этого спорта. С таким вектором больше на здоровое питание, на отсутствие различного рода допингов.

Александра Отченашко, чемпионка и рекордсменка мира среди юниоров по классическому пауэрлифтингу и троеборью:
Я даже не чувствую, что вот там рекорд мира, что чемпионка мира. Не знаю, все та же Саша, все также боюсь, когда большой вес на штанге.

Александр Гринкевич-Судник, двукратный чемпион мира по классическому пауэрлифтингу и троеборью:
Если из 5 человек, одно золото у юношей, одно у юниоров и одно в категории «оупен», это однозначно хорошее выступление.

# Белорусские спортсмены # Александр Шатько # Александра Отченашко

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