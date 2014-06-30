2:1. Германия обыграла Алжир и встретится с Францией в 1/4 финала ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Германия-Алжир» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Шестой матч 1/8 финала готов вступить в свои права! Германия и Алжир уже на газоне стадиона в Порту-Алегри!

Вас, как обычно, ждёт текстовая трансляция этого матча.

Состав сборной Германии: Нойер-Мустафи-Мертезакер-Боатенг-Хёведес-Швайнштайгер-Лам-Кроос-Езил-Мюллер-Гетце.

Состав сборной Алжира: Мболи-Мостефа-Белькалем-Аллиш-Манди-Ласен-Фегули-Гулам-Таидер-Слимани-Судани.

Рассудит соперников местный, бразильский арбитр Сандро Риччи.

Понеслась! Мяч в игре!

Немцы предсказуемо контролируют мяч, алжирцы пока успешно обороняются.

Слимани успешно обработал мяч после длинного заброса с алжирской половины поля, однако Нойер вовремя вышел на перехват.

Африканский кипер Мболи отразил мяч после дальнего удара Швайнштайгера!

Фегули ворвался в немецкую штрафную справа, обыграл парочку защитников, но не смог должным образом завершить атаку.

Слимани подставил голову под навес партнёра слева! Мяч оказался в сетке, но судья фиксирует офсайд.

Алжирец Гулам совершил рывок в сторону немецких ворот и исполнил удар в дальний угол! Немецкое счастье, что в створ не попал.

Ёзил исполнил полунавес-полу-удар с правого фланга. Мболи перевёл мяч на угловой.

Нойер второй раз за игру вынужден выбегать за пределы штрафной площади, чтобы подчистить огрехи партнеров.

Алжирцы получили право на опасный штрафной у ворот Германии, но Фегули пробил не лучшим образом.

Мюллер подстраивался под хороший навес партнера с правого фланга, но так и не подстроился. Мяч киксанул о его голову.

Ёзил несложно ударил прямо по центру алжирских ворот, но Мбони как-то неуверенно отразил удар перед собой.

Мостефа зарядил издалека, мяч срикошетил от Боатенга и дезориентировал всю немецкую защиту, включая Нойера. Но всё обошлось.

Мболи красавец! Сначала справился с дальним ударом Крооса, а затем и с добиванием Гётце!

Кроос снова предпринял попытку дальнего удара, но на этот раз не попал в створ.

Первый тайм закончился! Игра довольно равная, но немцы создали побольше опасных моментов, как ни крути.

В Порту-Алегри начался второй тайм!

Мустафи из убойной позиции бил головой по воротам африканской команды! Мболи фиксирует мяч.

Нойер ошибся на выходе после розыгрыша алжирского углового. Не с первого раза сумел он забрать мяч в руки.

На встречных курсах стали играть команды после перерыва! Это уже становится интересно!

Красивую атаку в стиле «Барселоны» провели немцы! Она увенчалась ударом Филиппа Лама, с которым Мболи не без труда справился.

Дальний удар в исполнении Шюррле - значительно выше перекладины.

Нигерийцы сегодня тоже долгое время играли с французами на равных, но в конце игры сдулись. Повторит ли Алжир их судьбу?

Совсем незаметен на поле Мюллер. Нетипичное для него игровое поведение.

Сами Хедира меняет Шкодрана Мустафи, который травмировался.

Ух как активизировались алжирцы! Два подряд опаснейших удара! Один - мимо рамки, второй отражает Нойер.

И где те люди, которые предрекали североафриканцам разгромное поражение?

Браими меняет Таидера в линии полузащиты.

Швайнштайгер воспользовался пасом Мюллера справа и пробил головой, но точность подкачала.

Мюллер!!!! В упор расстреливал Мболи после навеса партнёра! Но алжирский вратарь просто фееричен!

Снова Мюллер! Обманул защитников и низом бил от границы вратарской! но в створ не попал.

Немцы последовали французскому примеру и резко нарастили обороты под конец основного времени.

Правда, забить, в отличие от les Bleus, им пока не удаётся.

Опять Нойер вынужден выбегать чуть ли не к центру поля, чтобы подстраховать своих нерадивых защитников.

Швайнштайгер головой бил из такой перспективной позиции, что перспективнее не придумаешь! Но Мболи не дремал.

Прострел Шюррле с правого фланга прерывает Аллиш. Если бы не прервал - быть беде. Лам уже караулил мяч.

Основное время закончилось! По его итогам на табло в Порту-Алегри горят нули! Кто мог ожидать такого итога 90 минут назад?

Итак, наблюдаем за овертаймом!

ГОООООООЛ!!! ШЮРРЛЕ!!! 1:0!!

Мюллер выполнил пас в центр с левого края штрафной, а Шюррле изящно замкнул его пяткой!

Правда, похоже на то, что удар этот получился таковым случайно. Но суть от этого не меняется! Германия наконец-то забивает!

Капитан сборной Алжира Аллиш покинул газон, Бугерра окунулся в перипетии матча вместо него.

Мюллер отправляет мяч в рекламный щит. А собирался в дальний угол африканских ворот.

Ещё одна рокировка в составе Алжира - Судани ушёл, Джабу вышел.

Мостефа едва не сравнял счёт! После розыгрыша углового мяч отскочил к нему, и защитник бил в нижний угол! Увы, мимо.

Алжир выглядит далеко не безнадёжным! Эти парни ещё поборются!

15 минут овертайма позади. Ещё столько же есть у арабской дружины, чтобы восстановить статус-кво.

Филипп Лам едва не снял шорты с Браими, пытаясь остановить последнего. Судья предъявил ему горчичник.

Вынужденная замена у немцев. Швайнштайгер получил повреждение, Лёв от греха подальше выпустил вместо него Кристофа Крамера.

Мболи ногами отразил мяч после удара Крамера! Немцы устроили настоящий навал на ворота оппонентов.

ГООООООЛ!! МЕСУТ ЁЗИЛ!!! 2:0!!

Гол, насквозь пропитанный издёвкой, закатили сейчас немцы. Ёзил отдал пас на Шюррле, тот катнул мяч низом в сторону ворот...

...без малейшего желания забивать, защитник удар отразил назад на Шюррле. Андреа вернул мяч Ёзилу, и тот расстрелял ворота.

ГООЛ! АЛЖИР ОТЫГРЫВАЕТ ОДИН МЯЧ! 2:1!

Джабу без проблем замкнул передачу справа при полном попустительстве немецкой обороны, которая уже была мыслями в 1/4.

А вот и финальный свисток! Сборная Германии, которой предрекали лёгкую прогулку, еле-еле выходит в следующую стадию!