«Потому что скучно просто так жить». Более 120 спортсменов объединила международная гонка «Зима минус 100»

Новости Беларуси. Гонка на ультрадлинную дистанцию в 100 километров стартовала под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одолеть ее пытаются не профессионалы, а спортсмены-любители. Кто бегом, кто на лыжах и велосипедах.

Зима. Утро. Деревня Вязынка. Обычно здесь тихо и не многолюдно. Но только не 28 января. Более 120 человек со всех уголков Беларуси, а также из России и Украины, собрались, чтобы отсюда начать свой длинный путь к победе.

Светлана Монастырская, организатор гонки «Зима минус 100»:

Регистрацию мы начали в 7:20 утра, мы ее начали в электричке, чтобы не задерживать людей здесь. Это люди разных возрастов, но, как правило, уже взрослые люди, перешагнувшие за третий, четвертый и за пятый десяток перешагнувшие. Это хобби для людей. По правилам гонки, каждый участник должен иметь при себе определенный набор вещей. Это спасательное термоодеяло – оно совсем тонкое, легкое и занимает минимум места. Телефон с GPS чтобы по окончании гонки скинуть судьям свой маршрут. Аптечка с бинтом, йодом и обезболивающими препаратами. Есть в списке и фонарь, ведь многие завершат преследование уже в темное время суток.

Антон Губаревич, участник гонки:

Зачем мы это все делаем? Ну, потому что скучно просто так жить. Так испытываешь себя, есть возможность побороться с другими такими же ненормальными. Я еду на ширококолесном велосипеде. С собой вода и ремкоплект для велосипеда, и аптечка, все, больше ничего нет, ну и немножко еды там, батончики.

Камилла Шах СТВ:

Пешком, бегом, на лыжах и велосипедах, они стартовали в деревне Вязынка. Им предстоит преодолеть 100 километров. И финишируют они только в Минске в районе Уручья. Часов через 8. Хотя 8 часов – это в лучшем случае. По опыту прошлых гонок, последние участники могли потратить сутки, чтобы добраться до финиша. На всем маршруте спортсменов дважды покормят и обогреют в специальных палатках.