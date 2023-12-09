Награды в одиночке и у танцевальных пар разыграли на «Кубке Дружбы» по фигурному катанию в Минске

Сегодня, 9 декабря, были разыграны награды в одиночном катании у мужчин и женщин, а также танцевальных пар. В турнире танцевальных дуэтов чемпионами стали белорусы Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов. Бронза на счету еще одной нашей пары – Наталия Поживилко/Святослав Верстаков. А обладателями серебряных наград стал российский дуэт Ольга Федорова и Павел Драко. У женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась белорусская фигуристка Виктория Сафонова, опередив еще одну нашу спортсменку Анастасию Сидоренко. А в мужском турнире вне конкуренции был россиянин Петр Гуменник. Лучший из белорусов Александр Лебедев стал бронзовым призером.