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Награды в одиночке и у танцевальных пар разыграли на «Кубке Дружбы» по фигурному катанию в Минске

09 декабря 2023 18:20
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На «Чижовка-Арене» продолжаются международные соревнования по фигурному катанию «Кубок Дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Награды в одиночке и у танцевальных пар разыграли на «Кубке Дружбы» по фигурному катанию в Минске-1

Сегодня, 9 декабря, были разыграны награды в одиночном катании у мужчин и женщин, а также танцевальных пар. В турнире танцевальных дуэтов чемпионами стали белорусы Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов. Бронза на счету еще одной нашей пары – Наталия Поживилко/Святослав Верстаков. А обладателями серебряных наград стал российский дуэт Ольга Федорова и Павел Драко. У женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялась белорусская фигуристка Виктория Сафонова, опередив еще одну нашу спортсменку Анастасию Сидоренко. А в мужском турнире вне конкуренции был россиянин Петр Гуменник. Лучший из белорусов Александр Лебедев стал бронзовым призером.

# Фигурное катание # Фотофакт

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