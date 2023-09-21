В Кубке Беларуси по выездке определились обладатели малого и личного призов

Этот старт является этапом подготовки к евразийской серии международных турниров, в частности «Белорусского рубежа», который примет Республиканский центр олимпийской подготовки 3 октября. Соревнования пройдут во всех возрастных категориях. Дети, юноши и юниоры определят сильнейших в командном первенстве, а взрослых ждет индивидуальная борьба. После трех дней Кубка Беларуси Валерия Маркина стала абсолютной победительницей в двух программах для молодых лошадей.

Валерия Маркина, абсолютная победительница Кубка Беларуси по выездке (программа для молодых лошадей):

Все соперники достойные, была жесткая конкуренция, борьба, и я очень рада, что я победила. Лошади в первую очередь надо демонстрировать подчинение. То, как лошадь чувствует всадников, в молодой езде ценится выше всего. И естественно, аллюры лошади, то, как она двигается. Моя цель на сезон – принимать участие во всех соревнованиях, чтобы лошади были в хорошей форме и готовить уже к следующему сезону. Потому что лошади взрослеют и переходят на следующий этап подготовки. Естественно, хочется побеждать, хочется быть в призах. Надеюсь, у меня это получится.

Также стали известны обладатели малого приза. Победила титулованная Анна Карасева и ее напарник, дебютант в этой программе, лошадь по кличке Степ бай степ.