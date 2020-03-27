Юрий Файков: Петров абсолютно ни в одной шайбе не виновен. Там ошибки игроков

Новости Беларуси. «Юность» и «Шахтер» провели первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. Соперники встречались на льду «Чижовка-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева льда доминировали и добились закономерной победы. Уже в первом периоде минчане отличились дважды: шайбы в активе Парфеевца и Дроздова. Во второй трети хозяева льда нарастили перевес.

Разорвалась финальная пара «Юность» – «Неман». Что происходит на первом матче финальной серии плей-офф ЧБ по хоккею

Дроздов провел свою вторую шайбу, а затем отличился Мальцев. «Горняки» один гол отквитали – точный бросок на счету Дадонова. Но точку все же поставили минчане. Под занавес третьего периода забросил Кашкар. 5:1, победа «Юности».