Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

Новости Беларуси. Все мы привыкли к успехам белорусских фристайлистов. Год для них начался лучше не придумаешь: первый этап Кубка мира выиграла Александра Романовская, на втором лучшей стала уже Анна Гуськова, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Кристина Момот, СТВ:

Казалось, дома мы пошумим еще громче и у нас на пьедестале будет как минимум дуплет. Те, кто так думал, ошибся, и весьма серьезно. Только представьте – в мужской части никто из белорусов не сумел войти даже в финал. А у женщин в число 12 сильнейших попала одна наша спортсменка.

Виталий Гурков, СТВ:

Кошмар, одним словом, по-другому и не скажешь. Впрочем, такому положению дел есть вполне логичное объяснение.

Наталья Федорцова не искала оправданий, а говорит лишь фактами.

Соревнования по фристайлу в плюсовую температуру? Как организовывали этап Кубка мира в «Раубичах» На домашнем этапе не было лидеров. Александра Романовская, которая принесла нам золото на этапе в Дир-Вэлли, получила травму. Анну Гуськову, обладательницу первого места московского этапа, тоже решили поберечь на фоне старой травмы. А для Аллы Цупер из-за повреждений сезон, вероятнее всего, и вовсе завершен. Поэтому на старт вышли совсем юные спортсмены.

И пусть в первый день было без медалей, порадовала наша Валерия Болматова. Для 16-летней девушки этот турнир дебютный. Белоруска отобралась в финал двенадцати, исполнив самый простой прыжок с базовым коэффициентом 2,6. Cпортсменка стала 11-й – лучший белорусский результат на домашнем этапе. Валерия Болматова на этапе КМ по фристайлу в «Раубичах»: дежурный прыжок, оценкой очень довольна

Дмитрий Дащинский, старший тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Удались прыжки ее, уровня хорошего. Но у нее сложность, к сожалению, не позволяла бороться даже за суперфинал, не говоря уже о призовых местах.

В истории с парнями чуда не произошло. Никто из семи заявленных белорусов не смог квалифицироваться в финал. После Москвы надежды были на 21-летнего Павла Дика. С предыдущего этапа он привез бронзу, но сразу же по приезду предупредил: медали – это, конечно, хорошо, но события форсировать не нужно. Павел Дик о результатах этапа Кубка мира по фристайлу: я высоких задач себе не ставил Кстати, молодой чемпион явно был фаворитом у болельщиков.

«Позитивный человек, опытный». Что говорят фристайлисты, которых тренирует Антон Кушнир Завершился турнир синхронными прыжками. Вид пока не олимпийский, но очень красивый. Проводить соревнования в этом виде на этапе Кубка мира – инициатива белорусов.

Одной из интереснейших наших пар был дуэт Максима Густика и Дмитрия Мазуркевича. Сплав опыта и молодости – разница в возрасте между спортсменами 10 лет. Но, к сожалению, отобраться в финал лыжным акробатам не удалось.

Дмитрий Мазуркевич, участник этапа Кубка мира по фристайлу (Беларусь):

У меня все, в принципе, получилось. Это у Максима немножечко не вышло. Мы становились по скорости исходя из погоды. Там ветрено, поэтому становились по погоде, в принципе.

Тем не менее, без медалей белорусы на домашнем старте не остались. Бронзу в синхронных прыжках завоевали Игорь Дребенков и Макар Митрофанов. Парни 2001 и 2003 годов рождения.