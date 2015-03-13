«Никогда не поздно»: 54-летний американец за сутки подтянулся 4 тысячи 321 раз

Новости США. 54-летний американец Марк Джордан, житель штата Техас, установил новый рекорд по количеству подтягиваний в течение суток.

Мужчина подтянулся 4321 раз. Подготовка к мировому достижению заняла около года. Достижение американца будет занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

В интервью американской прессе мужчина рассказал, что хочет показать всему миру: работать над собой и своим телом никогда не поздно.

Марк Джордан:

Моя миссия заключается в том, чтобы все знали, что никогда не поздно начать работать над своим телом здоровьем.

Отметим, предыдущий рекорд составлял 4210 подтягиваний. Минувшим летом его пытался побить 27-летний американец, но он сошел с дистанции после 3 тысяч 400 подтягиваний.



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Спортсмен, профессор, доктор экономических наук, а еще и поэт. Выступление 68-летнего Анатолия Ежова, многократного рекордсмена планеты, стало гвоздем программы. Уроженец Витебска постарался побить свое же достижение по поднятию двух 24-килограммовых гирь лежа. Прежнее – 168 подъемов за минуту – не устояло. Новый рекорд теперь – 171.