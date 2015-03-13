Прямой эфир

«Никогда не поздно»: 54-летний американец за сутки подтянулся 4 тысячи 321 раз

13 марта 2015 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. 54-летний американец Марк Джордан, житель штата Техас, установил новый рекорд по количеству подтягиваний в течение суток.

Мужчина подтянулся 4321 раз. Подготовка к мировому достижению заняла около года. Достижение американца будет занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

В интервью американской прессе мужчина рассказал, что хочет показать всему миру: работать над собой и своим телом никогда не поздно.

Марк Джордан:
Моя миссия заключается в том, чтобы все знали, что никогда не поздно начать работать над своим телом здоровьем.

Отметим, предыдущий рекорд составлял 4210 подтягиваний. Минувшим летом его пытался побить 27-летний американец, но он сошел с дистанции после 3 тысяч 400 подтягиваний.

Читайте также: В стенах университета физкультуры и спорта прошло необычное мероприятие. На протяжении нескольких часов известные белорусские гиревики поднимали свои спортивные снаряды. И не просто так – ставили рекорды для Книги Гиннеса.

Спортсмен, профессор, доктор экономических наук, а еще и поэт. Выступление 68-летнего Анатолия Ежова, многократного рекордсмена планеты, стало гвоздем программы. Уроженец Витебска постарался побить свое же достижение по поднятию двух 24-килограммовых гирь лежа. Прежнее – 168 подъемов за минуту – не устояло. Новый рекорд теперь – 171.

# Книга рекордов Гиннесса # Марк Джордан

Другие новости рубрики

Все новости
ХК «Юность-Минск» стал первым финалистом плей-офф чемпионата Беларуси
13 марта 2015 06:22

ХК «Юность-Минск» стал первым финалистом плей-офф чемпионата Беларуси

В Стайках продолжается чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике
13 марта 2015 06:19

В Стайках продолжается чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике

Команда Фрунзенского района Минска стала победителем хоккейного турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе
12 марта 2015 17:15

Команда Фрунзенского района Минска стала победителем хоккейного турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе