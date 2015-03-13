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В Стайках продолжается чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике

13 марта 2015 06:19
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Новости Беларуси. В Стайках продолжается чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике. Это соревнование – отличный шанс для молодых спортсменов проявить себя и показать свою готовность выступать на самом высоком уровне.

А вот для титулованных и опытных тяжелоатлетов это отличная тренировка перед крупными стартами и возможность дать ценные советы юниорам.

12 марта в весовой категории 58 килограмм среди девушек «золото» взяла Александра Петеркина. В весе 63 килограмма лучший результат показала Анастасия Новикова.

Артем Шагов, победивший в категории 69 килограмм, установил рекорд Беларуси среди юниоров в рывке: ему поддалась 145-килограммовая штанга. Наконец, в весе 77 килограмм в упорной борьбе победил Вадим Лихорад, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Тяжелая атлетика

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