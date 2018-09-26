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Новый рекорд Вячеслава Хоронеко. Спортсмен поднял гирю 1010 раз: видеофакт

26 сентября 2018 10:05
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Новости Беларуси. 85 тонн в честь 85 лет. К юбилею университета МЧС лучшие гиревики страны блеснули очередными рекордами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новый рекорд Вячеслава Хоронеко. Спортсмен поднял гирю 1010 раз: видеофакт-1

Главным украшением, конечно, стало историческое достижение Вячеслава Хоронеко. 57-летний спортсмен в «жиме лежа одной рукой попеременно» за 30 минут поднял гирю 1010 раз!

Новый рекорд Вячеслава Хоронеко. Спортсмен поднял гирю 1010 раз: видеофакт-4

Новый рекорд Вячеслава Хоронеко. Спортсмен поднял гирю 1010 раз: видеофакт-6

И хотя удивлять подобными результатами он уже привык, к каждому новому рекорду у спортсмена особый подход. Нынешнее достижение – 158-е на счету Хоронеко и 9-е после тяжелой травмы и операции. Следующий рекорд будет 10-м, и к нему спортсмен готовится уже сейчас.

Новый рекорд Вячеслава Хоронеко. Спортсмен поднял гирю 1010 раз: видеофакт-9

Вячеслава Хоронеко, многократный рекордсмен мира:
Национальная федерация гиревого марафона подала заявку в мероприятиях, посвященных II Европейским играм, выступить с показательной программой на какой-то из площадок. Вопрос решается. Хотелось бы на таком спортивном форуме выступить и что-то показать серьезное.

Что ж, как видно, рекорды любому возрасту покорны, главное – четкая мотивация и выдержка.

# Рекорды # Вячеслав Хоронеко # Фотофакт

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