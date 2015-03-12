Команда Фрунзенского района Минска стала победителем хоккейного турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе

Новости Беларуси. 12 марта стало известно имя победителя турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе. Таким образом, в дивизионе «А», где команды тренируются на закрытых хоккейных коробках, пальму первенства взяла команда Фрунзенского района Минска. Вторыми стали хозяева спортивного турнира - горчане.

Егор Довыденко, игрок хоккейной команды (Горки):

Игра была очень сложная, соперник был сильный. Конечно, сначала мы в первом периоде начали проигрывать, но все-таки мы их обыграли.

На льду города Горки, что в Могилевской области, в эти дни развернулись нешуточные хоккейные баталии.

В 2015 году формат состязаний претерпел некоторые изменения. Соревнования проводятся среди команд в двух дивизионах.

В дивизионе «А» участвуют команды районов, городов, где имеются ледовые арены с искусственным покрытием. А в дивизион «Б» вошли команды, которые тренируются на открытых площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Высоцкий, тренер хоккейной команды (Горки):

Что касается будущего белорусского хоккея, конечно, есть. Потому что у нас есть рождаемость, есть дети, много дворцов становится. Я думаю, что для детей эти дворцы необходимы. Эти дети не пойдут на улицу, не пойдут воровать, не пойдут убивать, пить, наркотики употреблять. Потому что они заняты, при деле.