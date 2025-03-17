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Арина Соболенко осталась первой ракеткой планеты – обновлённые рейтинги WTA

17 марта 2025 13:49
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Арина Соболенко осталась первой ракеткой планеты и увеличила отрыв от ближайшей преследовательницы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Даже несмотря на поражение в финале теннисного тысячника в Индиан-Уэллсе. Напомним, белоруска проиграла россиянке Мирре Андреевой – 6:2, 4:6, 3:6. Однако в новой версии опубликованного рейтинга она ушла значительно вперед. Полька Ига Швентэк отстает на 2 231 балл. Тройку лучших замыкает Кори Гауфф. Виктория Азаренко прибавила 3 пункта и вернулась на 32-е место. Александра Саснович осталась 115-й.

# Теннис

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