Никита Мелкозеров, футбольный обозреватель: Думаю, лет пять БАТЭ никто не подвинет

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает футбольный обозреватель Никита Мелкозеров.

Начался футбольный сезон. Это добавило в твою жизнь позитива?

Никита Мелкозеров:

Первые 15 минут суперкубкового матча добавили, а потом как-то все вернулось на круги своя. И все.

Никита, на дворе весна: девушки расцветают, прекрасно выглядят и ждут мужского внимания. А вы заняты футболом и думаете только про футбол. Что вы в нем такого интересного нашли?

Никита Мелкозеров:

Я больше думаю о женщинах, на самом деле. Потому что футбол – это моя рабочая составляющая. В принципе, я могу какую-то часть ему посвятить спокойно, а потом думаю о женщинах. Поэтому все отлично. А в плане того, что я в нем нашел? Что-то нашел все-таки, даже в белорусском футболе, который не соответствует уровню мирового, но все-таки является нашим. Как говорил Игорь Евгеньевич Коленьков, он наш – его надо любить. Поэтому, в принципе, его и люблю.

А сами играете?

Никита Мелкозеров:

Да, играю. Увлеченно, самозабвенно, не факт, что качественно, но у меня, в принципе, получается. Я играю в защите. Это такая позиция, когда ты бегаешь и кричишь на всех остальных. Очень увлекательно на самом деле.

Не известно, что больше увлекает: бегать или кричать.

Никита Мелкозеров:

Кричать больше нравится, безусловно.

Ты сказал, что находишь что-то интересное, за что любить в любом, собственно, футболе, и в нашем тоже. Завершился матч за Суперкубок БАТЭ – «Шахтер». Скажи, что там ты нашел для себя интересного.

Никита Мелкозеров:

Тусовочку всю нашу. Все повылазили из-под снега, повидали главного тренера национальной сборной, как он сейчас выглядит. Неплохо выглядит, кстати. Бывшего тренера «Дачии» Олега Кубарева. Правда, не помню, был он или нет, но был его ассистент Журавель. Повидали наших футболистов, какая у них новая форма. У «Шахтера» мне понравилась больше. Людям, которые набивали номера на майки БАТЭ, надо поставить «неуд», потому что это очень блеклый желтый цвет, он вызывает плохие ассоциации. Он не виден совершенно.

Тебе не показалось, что главный тренер, который неплохо выглядит, безусловно, Александр Хацкевич имел несколько мрачноватый вид, глядя за тем, что происходит на поле?

Никита Мелкозеров:

В принципе, он подписался на нашу национальную сборную. Я бы тоже на его месте имел несколько мрачноватый вид. И в Пинске, в принципе, не было погоды, а это город солнечный, город южный, город совершенно прекрасный. И когда солнышко там «включено», все намного лучше и интереснее. А так дождик какой-то накрапывал, ветер. Наверное, он просто неуютно себя чувствовал.

По-моему, Сергею Чернику можно смело ехать выступать в «Битву экстрасенсов». Будет не последним человеком.

Никита Мелкозеров:

Я не знаю. Я могу только порадоваться за Сергея Черника, особенно после прошлого года, когда, в принципе, он мог сниматься в «Cоmedy-батле» каком-нибудь со своими ошибками, и цепными ошибками. Можно только порадоваться за человека, потому что он стал героем. И многим было непонятно, зачем позвал его Хацкевич в сборную. Я так понимаю, третьим вратарем. А теперь есть вопрос о том, что, вполне вероятно, Черник может сыграть первым номером в матчах с македонцами и габонцами.

Никита, я как девушка требую разнообразия. Почему у нас БАТЭ всегда на пьедестале? Когда же его свергнут, в конце концов?

Никита Мелкозеров:

Потому что БАТЭ – як мае быць, если говорить по-белорусски. Два принципа у нас в Беларуси – нешта будзе, як мае быць. БАТЭ – это нормальный клуб, средний по европейским меркам, который работает на будущее, работает довольно-таки крепко и станет в итоге снова чемпионом. Можно не сомневаться. Я тоже за разнообразие. Я, например, болею за минский «Луч» из Второй лиги. Если он станет чемпионом когда-нибудь в Беларуси, я буду, конечно, счастлив. Но сейчас есть БАТЭ. И настолько кромешно БАТЭ, что, я думаю, лет пять будущих БАТЭ никто не подвинет, абсолютно точно.

Я часто и у многих спрашиваю: «Неужели ты не веришь в «Динамо»?» Почему ты не веришь в «Динамо»?

Никита Мелкозеров:

Я не то, что не верю. Я хочу верить в «Динамо», я хочу, чтобы «Динамо» меня как жителя Минска радовало, и как жителя города-героя Минска, который еще и спортом увлекается, особенно футболом. Конечно, хочу гордиться. Сейчас, например, хоккейное «Динамо» довело меня до такого состояния, когда мне хочется покупать какую-нибудь байку с эмблемой «Динамо», так обозначать свою причастность к городу и гордиться за него. Это здорово. А футбольное минское «Динамо», к сожалению, пока этого не может. Понемножку команда превращается в университет дружбы народов. Это неплохо, на самом деле. Но не известно, что с этим со всем будет. Потому что очередная глобальная перестройка, и в верхах в том числе, определит какое-то притирание. И много времени будет потрачено наверняка. БАТЭ мог получить под дых в прошлом году, но не получил, когда был молодой тренерский штаб, перестраивающаяся команда. Соперники упустили момент, совершенно точно. И в этом году БАТЭ будем намного сильнее, будет держать стойку.

На «Шахтер» ставку тоже не делаешь?

Никита Мелкозеров:

Да я рад делать. Я обожаю Юрия Васильевича Вергейчика. Не понимаю за что, но обожаю.

Просто он прекрасный, колоритный, харизматичный человек.

Никита Мелкозеров:

Да. Ты обычно делаешь какое-нибудь интервью на базе «Шахтера», и тут врывается Юрий Васильевич и говорит: «Хенде хох, душманы». И тебе счастлив. Кидает тебе апельсин и уходит.

Не в голову кидает?

Никита Мелкозеров:

Может, хотел в голову, но не получилось. Это приятный клуб, который у меня ассоциируется с одним человеком. В белорусском футболе нужна личность. Личность в Солигорске есть, безусловно. Новый председатель говорит о том, что они собираются бороться за чемпионство. Дай им Бог. Но оснований пока, к сожалению, нет.

Есть еще прекрасная команда «Слуцк».

Никита Мелкозеров:

Обожаю «Слуцк», как и ты, я так понимаю. В виду, снова-таки, личностей, персоналий. Юрий Михайлович Крот. К сожалению, он пофеерил, пофестивалил довольно-таки коротко в прошлом году, но он сделал какое-то промо этой команде. И Высшая лига получала образцовый провинциальный клуб. Когда нет суперзарплат, когда все по уму, когда выплаты вовремя и когда нет этих совершенно дурных заявлений, что «мы будем бороться за что-то там». Понятно, что вы пока не можете. Вы – глубокая провинция, даже по меркам Беларуси. Но вы просто хотите прогрессировать каждый год. Возможно, через 5-7 лет вы и сможете за что-то бороться.

Мой коллега упоминал личность Юрия Крота. Я знаю, что у него был инцидент небольшой с ним. То есть Юрий Крот собирался вызвать Сергея Канашица практически на дуэль, потому что был недоволен результатом творения Сергея. Скажите, пожалуйста, вы же журналист, «писака». Явно не пишите никому хвалебных од. В ваших творениях есть и острое словцо, и видна какая-то правда. Бывали ли у вас инциденты с героями репортажей?

Никита Мелкозеров:

Второй журналист, на которого накинулся Юрий Михайлович Крот, был я. Следом за Сережей. Думаю, если бы он его завалил на дуэли, я бы добивал его за Сергея. Не знаю, возможно, это нелюбовь к лысым веселым мужчинам на уровне естества Юрия Михайловича. Возможно, еще что-то. Конечно, есть инциденты, они всегда бывают. Но надо выбирать профессию, чего ты хочешь. Быть придворным журналистом при каком-нибудь клубе? Тогда это не журналистика. Это надо идти в пресс-службу и защищать интересы конкретного клуба, конкретных людей. А иметь недругов? Не знаю. Занимайся чем-то другим, иди в пекарню работать, детей катай в парке Горького на карусели. Но это будет не футбол, однозначно.

Да, футбола везде хватает, и скоро его станет еще больше. Возобновит в отборочном цикле чемпионата Европы наша сборная. Уже под руководством нового главного тренера – Александра Хацкевича. Знаю, что ты принадлежишь к той когорте людей, которая в нового тренера верит и думает, что все у него получится.

Никита Мелкозеров:

Да, безусловно. В том числе и потому, что при предыдущем тренере мне совсем было никак, у нас не было и отношений с ним. Но это личные мои мотивы. И мне не нравилось вообще, как сборная себя позиционировала. Именно в тот момент национальная сборная Беларуси стала командой какого-то третьего сорта, при том, что она продолжала, продолжает и должна продолжать быть главной командой страны. Аудитория на матче с Таджикистаном, когда на «Борисов-Арене» собралась «лужица», – это национальный позор, к сожалению. Я очень надеюсь, что перемены пойдут к лучшему, будет больше гласности, больше интереса и больше внимания. И смена тренера, понятное дело, какие-то новые рельсы. К этим новым рельсам сейчас будет какое-то внимание. Надеюсь, что Александр Николаевич Хацкевич его закрепит. По крайне мере никто сейчас не говорит о результате, потому что понятно, что, в принципе, все потеряно, пускай какие-то теоретические шансы есть. Но сейчас просто нужно вернуть себе лицо, нужно вернуть аудиторию. Это две главные задачи.

То есть ты считаешь, что этим составом, этим материалом, скажем так, можно решать на уровне сборной какие-то вопросы и задачи.

Никита Мелкозеров:

Задачи сейчас мы уже не решим. Если решим, то Хацкевичу надо будет ставить памятник где-нибудь в центре Минска. Но, в принципе, понятное дело, что за счет какого-то командного духа, если футболисты ради Хацкевича готовы пробежать на два метра больше, чем ради Кондратьева, то, может быть, что-нибудь и получится. Если они будут играть за тренера, за себя и у них случится какое-то объединение внутри коллектива. Это может случится, абсолютно точно.