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Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищеским матчам с Россией и Израилем

27 мая 2024 19:03
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Большой футбол в Минске! Совсем скоро сборная Беларуси на национальном стадионе «Динамо» сыграет товарищеский матч с командой России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча пройдет 7 июня.

Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищеским матчам с Россией и Израилем-1

Поединок вызывает большой интерес, сборная не играла дома более трех лет. Для наших футболистов это хорошая проверка формы перед официальными стартами. Для болельщиков – не только возможность увидеть красивую игру. Специальная программа с различными активностями станет для минчан настоящим праздником. Главный тренер команды Карлос Алос считает важной задачей не только победить, но и показать болельщикам красивый футбол. Такую же цель ставит перед командой главный тренер россиян Валерий Карпин. В Минск сборная России привезет сильнейший состав, в котором представлены игроки премьер-лиги и легионеры.

Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищеским матчам с Россией и Израилем-4

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Конечно, результат всегда важен, но также товарищеские матчи мы можем использовать, чтобы посмотреть новых футболистов, тактические наработки. Это не говорит о том, что результат матчей национальной сборной неважен. Результат важен для уверенности футболистов, для болельщиков, для всех. Я надеюсь на то, что физическое состояние и функциональная готовность футболистов сейчас будут гораздо лучше, чем это было в марте. Здесь все просто. В марте у многих футболистов была предсезонка. Поэтому перед началом сезона они были не на 100 % готовы. Сейчас уже сезон стартовал. Соответственно, я ожидаю, что к моменту начала сборов футболисты будут готовы значительно лучше, чем в марте. Я очень надеюсь на поддержку наших болельщиков, надеюсь, что соберется много болельщиков и они поддержат команду.

На ближайшие матчи Карлос Алос вызвал 24 футболиста, большинство представляют российские и европейские клубы. Из белорусского чемпионата по два игрока делегировали «Неман», минское и брестское «Динамо». Второй товарищеский матч с Израилем пройдет уже на выезде. 11 июня команды сыграют в Венгрии.

# Футбол # Карлос Алос Феррер

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