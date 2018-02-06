«Капризная зима вносила свои коррективы, но погода установилась». 10 февраля стартует «Минская лыжня»

Новости Беларуси. «Минская лыжня» состоится при любой погоде. 10 февраля на лыжероллерной трассе в Веснянке массовый забег вновь соберет любителей зимних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежные гонки начнутся в 11 утра, затем попробовать свои силы на дистанции в 2,5 километра смогут все желающие. Зарегистрироваться можно онлайн на сайте «Республиканского учебно-методического центра физического воспитания населения». К слову, масс-старты проводятся без учета времени и вне зависимости от возраста. Всем спортсменам, пришедшим к финишу, вручат памятные медали.

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Организаторы сделали все возможное, чтобы лыжня была готова. Хотя, скажем так, наша капризная зима вносила свои коррективы. Но сейчас погода установилась. Наверняка этот праздник пройдет на высоком организационном уровне. Все службы уже проговорили, кто что должен делать. Уверен, что люди, горожане и во всей республике ждут этого праздника.