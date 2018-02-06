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Сборная Беларуси по хоккею уступила в товарищеском ледовом поединке канадцам

06 февраля 2018 19:38
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею не сумела поразить ворота противников в третьем товарищеском матче подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею уступила в товарищеском ледовом поединке канадцам-1

После спаррингов с основным и молодежным составами россиян, проигранных с одинаковым счетом 0:3, подопечные Дэйва Льюиса встретились в Риге с командой Канады. «Кленовые листья» лишены представителей Национальной хоккейной лиги, которая отказалась отпускать игроков на предстоящую Олимпиаду. Но даже в не самом «золотом» составе канадцы остаются канадцами. Огорчить их белорусские хоккеисты не смогли, уступив 0:2.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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