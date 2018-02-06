Сборная Беларуси по хоккею уступила в товарищеском ледовом поединке канадцам

После спаррингов с основным и молодежным составами россиян, проигранных с одинаковым счетом 0:3, подопечные Дэйва Льюиса встретились в Риге с командой Канады. «Кленовые листья» лишены представителей Национальной хоккейной лиги, которая отказалась отпускать игроков на предстоящую Олимпиаду. Но даже в не самом «золотом» составе канадцы остаются канадцами. Огорчить их белорусские хоккеисты не смогли, уступив 0:2.