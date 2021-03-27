НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Вашингтону». За Шаранговичем два броска

Ночью 27 марта «дьяволы» вновь уступили «Вашингтону». Но, в отличие от первого свидания, нынче сдались практически без боя – 0:4. «Столичники» дважды забросили в первом периоде и еще дважды – в третьем. Что касается белоруса Егора Шаранговича, то он провел на площадке 17 минут и 54 секунды, нанес два броска в створ ворот, совершил одну потерю, заработал показатель полезности «-1» и выиграл одно из трех вбрасываний.