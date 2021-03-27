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НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Вашингтону». За Шаранговичем два броска

27 марта 2021 18:48
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Новости Беларуси. «Нью-Джерси» продолжает коллекционировать поражения в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Вашингтону». За Шаранговичем два броска-1

Ночью 27 марта «дьяволы» вновь уступили «Вашингтону». Но, в отличие от первого свидания, нынче сдались практически без боя – 0:4. «Столичники» дважды забросили в первом периоде и еще дважды – в третьем. Что касается белоруса Егора Шаранговича, то он провел на площадке 17 минут и 54 секунды, нанес два броска в створ ворот, совершил одну потерю, заработал показатель полезности «-1» и выиграл одно из трех вбрасываний.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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