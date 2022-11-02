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НХЛ. Егор Шарангович признан третьей звездой матча против «Ванкувера»

02 ноября 2022 12:15
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1+1 и звание третьей звезды матча. Егор Шарангович принес ощутимую пользу «Нью-Джерси» в противостоянии с «Ванкувером» в чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. Егор Шарангович признан третьей звездой матча против «Ванкувера»-1

Белорус вначале помог отличиться партнерам, а затем забросил и сам. На 30-й минуте наш форвард удачно ассистировал Доусону Мерсеру, которому осталось лишь «расстрелять» пустые ворота. А затем при аналогичных обстоятельствах уже партнеры сработали на Шаранговича. Всего в активе нашего спортсмена 17 минут игрового времени и показатель полезности +2. Теперь белорусский представитель «Девилс» имеет в послужном списке 6 бомбардирских баллов. А его клуб поднялся на второе место на Востоке.

# Хоккей # Егор Шарангович # Доусон Мерсер # Фотофакт

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