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НХЛ. Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» обыграть «Филадельфию»

09 декабря 2021 13:23
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Новости Беларуси. Наконец-то улучшил свою статистику в Национальной хоккейной лиге Егор Шарангович. Белорус помог «Нью-Джерси» обыграть «Филадельфию», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

НХЛ. Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» обыграть «Филадельфию»-1

Наш форвард отметился голевой передачей. Всего же он провел на льду 16 минут и 50 секунд, исполнил один бросок, применил один силовой прием и завершил дуэль с показателем полезности +1. Таким образом, у Шаранговича стало восемь результативных действий за сезон. А его клуб «Нью-Джерси» прервал серию из четырех поражений кряду.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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