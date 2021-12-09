НХЛ. Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» обыграть «Филадельфию»

Наш форвард отметился голевой передачей. Всего же он провел на льду 16 минут и 50 секунд, исполнил один бросок, применил один силовой прием и завершил дуэль с показателем полезности +1. Таким образом, у Шаранговича стало восемь результативных действий за сезон. А его клуб «Нью-Джерси» прервал серию из четырех поражений кряду.