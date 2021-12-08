«Неман» в чемпионате Беларуси по хоккею дома уступил «Витебску»

Самым примечательным было противостояние «Немана» и «Витебска». Хозяева не лучшим образом действуют дома. В активе было всего 11 баллов в 14 дуэлях. Следовательно, они больше проигрывали, чем побеждали. Не располагал к пополнению очков и нынешний соперник. Да, разрыв в таблице невелик. Но выше все равно был «Витебск».