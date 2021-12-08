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«Неман» в чемпионате Беларуси по хоккею дома уступил «Витебску»

08 декабря 2021 21:10
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Новости Беларуси. Три матча состоялись в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Неман» в чемпионате Беларуси по хоккею дома уступил «Витебску»-1

Самым примечательным было противостояние «Немана» и «Витебска». Хозяева не лучшим образом действуют дома. В активе было всего 11 баллов в 14 дуэлях. Следовательно, они больше проигрывали, чем побеждали. Не располагал к пополнению очков и нынешний соперник. Да, разрыв в таблице невелик. Но выше все равно был «Витебск».  

«Неман» в чемпионате Беларуси по хоккею дома уступил «Витебску»-4

Полная цифровая картина тура – перед вами.  

9 декабря вновь состоятся три дуэли. В центральной сразятся «Металлург» и «Юность».  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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