«Неман» в чемпионате Беларуси по хоккею дома уступил «Витебску»

Новости Беларуси. Три матча состоялись в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Три матча состоялись в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Самым примечательным было противостояние «Немана» и «Витебска». Хозяева не лучшим образом действуют дома. В активе было всего 11 баллов в 14 дуэлях. Следовательно, они больше проигрывали, чем побеждали. Не располагал к пополнению очков и нынешний соперник. Да, разрыв в таблице невелик. Но выше все равно был «Витебск».
Полная цифровая картина тура – перед вами.
9 декабря вновь состоятся три дуэли. В центральной сразятся «Металлург» и «Юность».