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Баскетболистки «Горизонта» проиграли команде «Жабины Брно» в матче Европейской лиги

08 декабря 2021 21:08
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Новости Беларуси. Старт на загляденье, продолжение не очень. Баскетбольный клуб «Горизонт» не сумел продолжить победную традицию в женской лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором матче минчанки оказались биты.  

Баскетболистки «Горизонта» проиграли команде «Жабины Брно» в матче Европейской лиги-1

Сильнее нашего полпреда была дружина под названием «Брно». Поначалу было все неплохо, и после первой четверти подопечные Трофимовой вели. Но вчистую провалили второй отрезок. Да так, что даже виктория в третьем не спасла. Финальные цифры – 60 против 72. У нас самой полезной оказалась Анастасия Веремеенко, набравшая 19 очков. После двух туров за плечами «Горизонта» выигрыш и проигрыш. Впереди заключительный матч. В четверг, 9 декабря, предстоит помериться силами с «Самарой».  

# Баскетбол # Наталия Трофимова # Анастасия Веремеенко # Фотофакт

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