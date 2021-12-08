Баскетболистки «Горизонта» проиграли команде «Жабины Брно» в матче Европейской лиги

Сильнее нашего полпреда была дружина под названием «Брно». Поначалу было все неплохо, и после первой четверти подопечные Трофимовой вели. Но вчистую провалили второй отрезок. Да так, что даже виктория в третьем не спасла. Финальные цифры – 60 против 72. У нас самой полезной оказалась Анастасия Веремеенко, набравшая 19 очков. После двух туров за плечами «Горизонта» выигрыш и проигрыш. Впереди заключительный матч. В четверг, 9 декабря, предстоит помериться силами с «Самарой».