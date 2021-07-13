Неожиданный поклонник тенниса. На турнире ATP в США на корт выбежал заяц

Во время игры между украинцем Ильей Марченко и южноафриканцем Кевином Андерсоном на корт выбежал заяц. Гость пересек травяную площадку, посидел на линии, а потом бросился обратно. Ушастого не пришлось выгонять, он ускакал сам. За ним даже закрыли калитку.