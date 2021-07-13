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Неожиданный поклонник тенниса. На турнире ATP в США на корт выбежал заяц

13 июля 2021 19:07
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Новости США. На турнире ATP в Ньюпорте произошел курьезный случай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Неожиданный поклонник тенниса. На турнире ATP в США на корт выбежал заяц-1

Во время игры между украинцем Ильей Марченко и южноафриканцем Кевином Андерсоном на корт выбежал заяц. Гость пересек травяную площадку, посидел на линии, а потом бросился обратно. Ушастого не пришлось выгонять, он ускакал сам. За ним даже закрыли калитку.

Неожиданный поклонник тенниса. На турнире ATP в США на корт выбежал заяц-4

За кого болел заяц – неизвестно, но в матче победу одержал Андерсон – 7:5, 6:3.

# Теннис # Кевин Андерсон # Илья Марченко # Фотофакт

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