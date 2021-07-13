Для троих белорусских теннисистов Олимпиада в Токио станет первой в карьере

Новости Беларуси. Пятая ракетка женского мирового рейтинга Бьянка Андрееску пропустит Олимпиаду. Об этом спортсменка рассказала на своей личной странице в социальной сети, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я всегда мечтала представить Канаду на Играх, но из-за травм, ограничений и пандемии пропущу турнир. Это точно правильное решение», – написала Бьянка в своем Instagram. Спортсменка отметила, что с нетерпением ждет следующую Олимпиаду, которая состоится в Париже.