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Для троих белорусских теннисистов Олимпиада в Токио станет первой в карьере

13 июля 2021 19:01
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Новости Беларуси. Пятая ракетка женского мирового рейтинга Бьянка Андрееску пропустит Олимпиаду. Об этом спортсменка рассказала на своей личной странице в социальной сети, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для троих белорусских теннисистов Олимпиада в Токио станет первой в карьере-1

«Я всегда мечтала представить Канаду на Играх, но из-за травм, ограничений и пандемии пропущу турнир. Это точно правильное решение», – написала Бьянка в своем Instagram. Спортсменка отметила, что с нетерпением ждет следующую Олимпиаду, которая состоится в Париже.

Для троих белорусских теннисистов Олимпиада в Токио станет первой в карьере-4

Беларусь на Играх в Токио представят четверо теннисистов. Для Арины Соболенко, Егора Герасимова и Ильи Ивашко Олимпиада станет первой в карьере. А вот Виктория Азаренко уже в третий раз сыграет на главном старте четырехлетия.

# Теннис # Бьянка Андрееску # Арина Соболенко # Егор Герасимов # Илья Ивашко # Виктория Азаренко # Фотофакт

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