Хоккей. «Динамо» проиграло аутсайдеру КХЛ. Как так вышло?

На стороне «зубров» были эксперты, статистика и фактор родных стен. Не помогло ничто. По идее, «Динамо» должно было не просто брать очки, а громить соперника по всем фронтам. Только вот биты оказались как раз подопечные Вудкрофта. И если в первом периоде шансы на благополучный исход еще сохранялись, то после антракта они улетучились. Что самое неприятное, по делу. Белорусы не показали той игры, которой ждут поклонники. Как итог – безвольное поражение 1:4.