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Хоккей. «Динамо» проиграло аутсайдеру КХЛ. Как так вышло?

08 декабря 2021 20:56
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» неимоверным образом проиграло аустайдеру лиги в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Обидел «зубров» подольский «Витязь».  

Хоккей. «Динамо» проиграло аутсайдеру КХЛ. Как так вышло?-1

На стороне «зубров» были эксперты, статистика и фактор родных стен. Не помогло ничто. По идее, «Динамо» должно было не просто брать очки, а громить соперника по всем фронтам. Только вот биты оказались как раз подопечные Вудкрофта. И если в первом периоде шансы на благополучный исход еще сохранялись, то после антракта они улетучились. Что самое неприятное, по делу. Белорусы не показали той игры, которой ждут поклонники. Как итог – безвольное поражение 1:4.  

Хоккей. «Динамо» проиграло аутсайдеру КХЛ. Как так вышло?-4

В следующем матче, который пройдет в пятницу, 10 декабря, сразимся с «Торпедо».  

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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