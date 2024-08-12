«Юность» стала первым участником «финала четырёх» Кубка Руслана Салея

Уже в первом отрезке минчане забросили новичку розыгрыша четыре безответные шайбы. Но останавливаться на этом фаворит не стал. За вторые 20 минут он отличился еще пять раз. Хозяева скромно возразили одним точным броском. В оставшееся время соперники по разу огорчили друг друга. 10:2 – финальный результат. В другом противостоянии вечера «Шахтер» разгромил «Брест» – 5:0.