Теннис. Александра Саснович вышла в финал квалификации в Цинциннати

Белоруска в непростом матче сломила сопротивление Ван Сиюй. До этого пути девушек пересекались дважды. Оба раза сильнее была наша спортсменка. Добрая традиция была продолжена и нынче. Хотя постараться пришлось. Первый сет Саснович взяла в борьбе – 6:3. Во второй партии правила балом уже азиатка – 6:1. Но решающее слово все равно осталось за соотечественницей – 6:1.

Таким образом, до основы белоруске осталось последнее испытание в лице Варвары Грачевой из Франции. К слову, в Цинциннати выступят Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Они могут встретиться лицом к лицу уже в третьем круге.