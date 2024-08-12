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Теннис. Александра Саснович вышла в финал квалификации в Цинциннати

12 августа 2024 10:41
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Александра Саснович вышла в финал квалификации теннисного тысячника в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Александра Саснович вышла в финал квалификации в Цинциннати-1

Белоруска в непростом матче сломила сопротивление Ван Сиюй. До этого пути девушек пересекались дважды. Оба раза сильнее была наша спортсменка. Добрая традиция была продолжена и нынче. Хотя постараться пришлось. Первый сет Саснович взяла в борьбе – 6:3. Во второй партии правила балом уже азиатка – 6:1. Но решающее слово все равно осталось за соотечественницей – 6:1.

Таким образом, до основы белоруске осталось последнее испытание в лице Варвары Грачевой из Франции. К слову, в Цинциннати выступят Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Они могут встретиться лицом к лицу уже в третьем круге.

# Теннис # Александра Саснович

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