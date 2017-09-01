Прямой эфир

«Неман» и во втором матче уступил «Цугу» в рамках хоккейной Лиги чемпионов

01 сентября 2017 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гродненский «Неман» в рамках хоккейной Лиги чемпионов накануне опять встречался со швейцарском «Цугом». Второй матч вновь завершился не в пользу белорусского клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» и во втором матче уступил «Цугу» в рамках хоккейной Лиги чемпионов-1

Дважды команда Сергея Пушкова вела в счете (шайбы на счету Левши и Лисичкина), но каждый раз позволяла противнику отыграться. Ничья в основное время. Победы «Цуг» добился в серии буллитов – 3:2.

После трех туров в активе «Немана» три набранных очка. Уже 2 сентября гродненцы проведут очередной матч. В Вене команда под управлением Сергея Пушкова сыграет с хоккеистами местных «Кэпиталс».

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Более четырех тысяч атлетов и 15 видов спорта: Беларусь заключила контракт на проведение II Европейских игр в 2019 году
01 сентября 2017 17:42

Более четырех тысяч атлетов и 15 видов спорта: Беларусь заключила контракт на проведение II Европейских игр в 2019 году

Белоруска Екатерина Галкина в упражнениях с булавами завоевала серебро на ЧМ по художественной гимнастике
01 сентября 2017 15:16

Белоруска Екатерина Галкина в упражнениях с булавами завоевала серебро на ЧМ по художественной гимнастике

Итоги холмистого 12 этапа многодневки «Вуэльта Испании-2017»
01 сентября 2017 10:04

Итоги холмистого 12 этапа многодневки «Вуэльта Испании-2017»