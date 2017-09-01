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Итоги холмистого 12 этапа многодневки «Вуэльта Испании-2017»

01 сентября 2017 10:04
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Новости Испании. По дорогам Испании продолжают колесить лучшие велогонщики мира – здесь в самом разгаре знаменитая многодневка «Вуэльта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 31 августа в центре внимания был холмистый 12 этап, трасса которого пролегла между городами Мотриль и Антекера.

Победу в данном заезде праздновал поляк Томаш Марчиньски из команды Lotto. Две оставшиеся ступени подиума облюбовали испанцы – Омар Фрайле и Хосе Хоакин Рохас. В общем зачете лидером остался Кристофер Фрум из команды Sky. Хотя вчера британец был далек от вершин – он лишь 32-й.

Итоги холмистого 12 этапа многодневки «Вуэльта Испании-2017»-1

# Фотофакт # Велосипед

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