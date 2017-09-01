Более четырех тысяч атлетов и 15 видов спорта: Беларусь заключила контракт на проведение II Европейских игр в 2019 году

Новости Беларуси. Беларусь 1 сентября заключила контракт на проведение II Европейских игр. Продажа билетов, спортивные арены, церемонии открытия и закрытия – все это согласовано в документе с международным комитетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сами соревнования пройдут в 2019 году, и подготовка к ним уже идет полным ходом. Состязания примут 12 спортивных объектов Минска и столичной области.