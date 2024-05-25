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Дедков и Петрушко завершили борьбу на этапе ЧР по пляжному волейболу

25 мая 2024 14:19
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Отечественные пляжники Александр Дедков и Павел Петрушко завершили борьбу на этапе чемпионата России, который проходит в Волгограде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дедков и Петрушко завершили борьбу на этапе ЧР по пляжному волейболу-1

Наши парни с третьего места вышли в плей-офф турнира, имея одну победу и поражение на групповой стадии. Сегодня в 1/8 финала белорусы встретились с дуэтом из казанского «Динамо» Марков/Туровский. Первый сет остался за оппонентами – 21:14, во втором сильнее были наши соотечественники – 21:15. А в третьей и решающей партии Дедков/Петрушко минимально уступили – 13:15. Всего главный российский турнир состоит из 11 регулярных этапов и одного финального, который состоится в начале сентября в Анапе.

# Волейбол

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