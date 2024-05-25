Прямой эфир

Алина Шевчук завоевала золото молодёжного чемпионата Европы по борьбе

25 мая 2024 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алина Шевчук завоевала золотую медаль молодежного чемпионата Европы по борьбе. Нашей спортсменке не было равных в категории до 72 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Шевчук завоевала золото молодёжного чемпионата Европы по борьбе-1

В решающем поединке она одолела Надежду Соколовскую из Украины со счетом 4:0. Кроме того, накануне серебряным призером континентального форума стала Яна Третьяк. А в активе Ольги Гордей и Виктории Волк бронзовые награды.

В утренней сессии на турнире в Баку предварительные поединки провели представители вольного стиля. К сожалению, Егор Рудавский, Муслим Махмудов, Илья Хамцов и Павел Дятлов проиграли в четвертьфинальных схватках. Алексей Пархоменко не прошел квалификацию. После пяти соревновательных дней в активе белорусской делегации восемь наград.

# Борьба

Другие новости рубрики

Все новости
Дедков и Петрушко завершили борьбу на этапе ЧР по пляжному волейболу
25 мая 2024 14:19

Дедков и Петрушко завершили борьбу на этапе ЧР по пляжному волейболу

Мария Гнедчик возглавила олимпийский рейтинг по современному пятиборью
25 мая 2024 14:16

Мария Гнедчик возглавила олимпийский рейтинг по современному пятиборью

В Минске определены призёры республиканского турнира «Мяч над сеткой»
24 мая 2024 19:01

В Минске определены призёры республиканского турнира «Мяч над сеткой»

Баскетбольный клуб «Минск» стал 16-кратным чемпионом Беларуси
24 мая 2024 18:59

Баскетбольный клуб «Минск» стал 16-кратным чемпионом Беларуси

Алина Шевчук победила на молодёжном ЧЕ по борьбе. Другие результаты белорусов
24 мая 2024 18:58

Алина Шевчук победила на молодёжном ЧЕ по борьбе. Другие результаты белорусов

Белорусские пулевики завоевали золото и серебро Кубка России
24 мая 2024 10:52

Белорусские пулевики завоевали золото и серебро Кубка России

Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу
24 мая 2024 10:48

Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

Никита Демченко пробился в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по борьбе
24 мая 2024 10:47

Никита Демченко пробился в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по борьбе

Гандболисты «Мешков Брест» стали обладателями Кубка Беларуси
23 мая 2024 19:52

Гандболисты «Мешков Брест» стали обладателями Кубка Беларуси

В Анкаре продолжается финальный этап Кубка мира по современному пятиборью
23 мая 2024 19:49

В Анкаре продолжается финальный этап Кубка мира по современному пятиборью

Международные соревнования «Небесная грация» принимает Минск – турнир посетила Алина Кабаева
23 мая 2024 19:48

Международные соревнования «Небесная грация» принимает Минск – турнир посетила Алина Кабаева

Белоруски Варакина и Гетманова завоевали золото на чемпионате Европы по борьбе
23 мая 2024 19:46

Белоруски Варакина и Гетманова завоевали золото на чемпионате Европы по борьбе