Алина Шевчук завоевала золото молодёжного чемпионата Европы по борьбе

Алина Шевчук завоевала золотую медаль молодежного чемпионата Европы по борьбе. Нашей спортсменке не было равных в категории до 72 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающем поединке она одолела Надежду Соколовскую из Украины со счетом 4:0. Кроме того, накануне серебряным призером континентального форума стала Яна Третьяк. А в активе Ольги Гордей и Виктории Волк бронзовые награды.

В утренней сессии на турнире в Баку предварительные поединки провели представители вольного стиля. К сожалению, Егор Рудавский, Муслим Махмудов, Илья Хамцов и Павел Дятлов проиграли в четвертьфинальных схватках. Алексей Пархоменко не прошел квалификацию. После пяти соревновательных дней в активе белорусской делегации восемь наград.