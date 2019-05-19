Нелли Ким: белорусской гимнастике нужны лидеры, если нет своих – нужно приглашать из-за рубежа

Новости Беларуси. В Баку прошел чемпионат Европы по художественной гимнастике. Белоруски стали серебряными призерами в командном турнире, уступив лишь – это весьма предсказуемо – россиянкам, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В отдельных видах бронзу в упражнении с обручем взяла Екатерина Галкина. В других видах белоруски регулярно были рядом с пьедесталом.

Спортивная гимнастика, в отличие от художественной, у нас в стране дает поводы говорить о себе значительно реже. Хотя прошлое у этого вида спорта богатое. Чего стоит хотя бы признание Ивана Иванкова, на неделе наш гимнаст был внесен в Международный зал славы, двукратный чемпион мира в многоборье, всего на пьедестал планетарных форумов он поднимался 11 раз. Помимо Иванкова в зале славы еще четыре белоруса – это Светлана Богинская, Виталий Щербо, Ольга Корбут и Нелли Ким. С Нелли Владимировной пообщалась наш корреспондент Наталья Федорцова, 5-кратная олимпийская чемпионка теперь возглавляет технический комитет Международной федерации гимнастики. «Регионам нужно помогать» Наталья Федорцова:

Помимо всего прочего вы заместитель председателя Белорусской ассоциации гимнастики, как часто получается бывать в стране?

Нелли Ким, вице-президент Международной федерации гимнастики:

За последние четыре месяца это мой третий приезд, получается, раз в четыре недели бываю в стране. И в следующий раз буду здесь непосредственно перед стартом II Европейских игр. Ко всему прочему, меня выбрали звездным послом, поэтому лежит двойная ответственность, вместе с тем и удовольствие, и гордость. Наталья Федорцова:

Чему уделяете время, когда приезжаете в Беларусь? Нелли Ким:

Довольно долго не встречалась с нашими тренерами из областей. Когда была старшим тренером национальной сборной (1994/1995 гг.), работала со многими из них, с тех пор и не виделись. Вот конкретно сейчас решили восполнить этот пробел, чтобы сделать нашу гимнастику лучше. Причем в центре внимания не только спортивная гимнастика, но и художественная. Совсем недавно половину дня провела у них на тренировке.

Наталья Федорцова:

Вот, упомянули, что встречаетесь с тренерами в регионах, уже к каким-то определенным выводам пришли? Нелли Ким:

Регионам нужно помогать. Из разговоров понятно, что там состояние не самое лучшее. Будем встречаться с руководством, больше общаться с тренерами, детьми. Всем нужна мотивация, а сейчас складывается впечатление, что там опустили нос, повторяя: «Ай, ничего не будет». Нам необходимо вселить людям уверенность, что нет, все будет, давайте работать, верить в будущее. Особенно с нашими традициями в гимнастике, мы обязаны показывать результат. С другой стороны, бывают и спады, и подъемы. Как раз сейчас у нас получился затянувшийся спад, но мы начали выбираться из этого состояния. Главное – это поддержка: со стороны федерации, государства, тогда все у нас будет хорошо. «К сожалению, спорт – это тоже политика» Наталья Федорцова:

Внутри страны понятно, а на международном уровне насколько сложно пробивать интересы Беларуси?

Нелли Ким:

Сейчас я бы сказала, что перешла в политическую борьбу. К сожалению, спорт – это тоже политика. Очень сложно, особенно таким технарям, как я. Привыкла к тому, что сделал что-то не так, вот сбавки, вот следом оценка. А здесь тебе в лицо говорят одно, на самом деле это значит совсем другое, в итоге получится третье. Тяжело, но мы стараемся, дискутируем, где-то соглашаемся, а в каких-то моментах говорим категорическое «нет». Что касается непосредственно Беларуси… Нас выбирают в административный аппарат исходя из интересов Международной федерации. Если эта организация будет становиться лучше, то и положение федераций стран изменится в положительную сторону. В моем понимании, нужно работать в направлении увеличения материальной помощи, чтобы мы становились богаче, могли помогать федерациям финансово. Наталья Федорцова:

А что сложнее: выступать на Олимпиаде или участвовать в этой политической борьбе? Нелли Ким:

Выступать на Олимпиаде, однозначно, легче. Там все четко, почти все зависит от тебя и выступление на соревнованиях – результат проделанной работы. А здесь работа с разными людьми, причем они из других континентов, из других культур. У всех разные представления, взгляды. Нужно уметь решать свои вопросы при этом никого не обидеть. Наталья Федорцова:

Есть ли у Беларуси авторитет в международном управленческом аппарате?

Нелли Ким:

Сложноватый вопрос… На мой взгляд, отношение становится лучше. Беларусь смогла доказать, что идет в правильном направлении. В целом страна: красивые города, государство уделяет достаточно внимания спорту, думает о будущем нации, а значит, не за горами и результаты. Даже если брать спортивные объекты, все чаще и чаще принимаются решения о проведении соревнований в пользу Беларуси, конгрессы, курсы также входят в этот список. Не побоюсь взять на себя ответственность и сказать, что наши арены вполне могут принять Олимпиаду, по крайней мере, гимнастические дисциплины. «Гимнастика сегодня стала динамичной для физически сильных детей, поэтому нужно изменить систему отбора» Наталья Федорцова:

Долгое время находились на посту главы женского технического комитета, насколько спорт за это время изменился?

Нелли Ким:

Конечно, гимнастика поменялась, особенно, что касается брусьев, прыжков, вольных упражнений. Но, нужно отметить, что поменялось и качество снарядов. Раньше они были жесткими. Я была единственной, кто мог выполнить двойное сальто на жестком ковре. Сегодня ковры в разы мягче и в состоянии подбросить спортсмена. Все это помогает гимнастам выполнять более тяжелые трюки. И если мы хотим быть впереди планеты всей, нужно усложнять элементы. А для этого нужны физически сильные дети. Конечно, гимнастика – это красивенькие, длинненькие, худенькие, слабенькие, лиричные… но гимнастика сегодня стала динамичной для физически сильных детей, поэтому нужно изменить систему отбора. Наталья Федорцова:

А что именно в отборе поменять? Нелли Ким:

Нужно подбирать девочек, которые крепкие физически. Они не всегда красивые, зачастую выглядят не так, как балерины или девочки-художницы. Но они пропорциональны, от природы сильные физически. Конечно, Беларусь – это не Африка, где это заложено условиями. У нас девочки другие, плюс, и страна небольшая, но такие дети у нас есть. Даже сейчас одну малышку на тренировке приметила.

Как пересилить Россию в художественной гимнастике Наталья Федорцова:

Если брать художественную гимнастику, есть у нас хоть какой-то потенциал, чтобы пересилить, к примеру, россиянок? Нелли Ким:

Сложный вопрос. Наши гимнастки сильные. Была на тренировке, увидела четырех девочек, примерно равные по силе, прямо скажем, четыре бриллиантика. Россия… они эту корону носят много-много лет. В мое время была всем известная гимнастка Людмила Турищева, которая долгое время оставалась непобедимой, но настал момент, и ее обошли. Поэтому нужно работать и не сдаваться, тем более, что наши девчонки не хуже, а, может, даже по исполнению и лучше. Плюс, правила судейства. Кстати, вот как раз наша работа в Международной федерации в том, чтобы сделать систему оценивания более объективной. Но, к сожалению, когда судьи видят одну страну – трактуют правила в одну сторону, следом другую – уже в другую сторону. Такая субъективность плоха еще не только для самих спортсменов, но и для болельщиков, ведь какой интерес смотреть соревнования, если видишь одно, а оценки получаются другие, и ты не понимаешь, что откуда взялось. Если мы не решим эту проблему, можем потерять свое место под солнцем Олимпиады.

Наталья Федорцова:

Есть какое-то лекарство против этого? Нелли Ким:

Сейчас проводится эксперимент, полностью не посвящена в его суть, но попробую объяснить. В группу по разработке правил приглашают людей абсолютно далеких от гимнастики, например, кого-то с телевидения или чиновника, или представителя другого вида спорта. Или в комиссии по разработке правил может оказаться президент гимнастики для всех. Простите, но гимнастика для всех – это физкультура. Там люди даже представления не имеют, как считаются элементы у художниц, даже я до конца не знаю. Эксперимент интересный, надеюсь, результат будет позитивным. «Беларуси нужны лидеры. Если на определенном отрезке времени нет своих, то нужно приглашать из-за рубежа» Наталья Федорцова:

А как вы относитесь к вопросу натурализации?

Нелли Ким:

Эта практика существует давно, и, по сравнению с другими видами спорта, гимнастика к этому методу стала прибегать одной из последних. Вспоминая сборную Германии 80-х годов, пять из шести спортсменов были из Советского Союза. Но это дало немцам время для подготовки своих гимнастов. Возьмем Азербайджан, там тоже все приезжие, причем во всех видах спорта. Наталья Федорцова:

Нужно ли это Беларуси? Нелли Ким:

В какой-то мере да. Даже с точки зрения мотивации, если ты видишь лидера, который лучше, ты тянешься за ними. Беларуси нужны лидеры. Если на определенном отрезке времени нет своих, то нужно приглашать из-за рубежа. «Те, кто уже чего-то достиг, должны начать обучать молодежь» Наталья Федорцова:

Давайте посмотрим на ваш родной вид спорта – спортивную гимнастику, почему у нас так плохо с ней?

Нелли Ким:

Сказала бы, что распад Советского Союза повлиял, с тех пор многие страны остались без той финансовой поддержки. В Беларуси затянулся переходный период. Плюс, зарплаты у тренеров низкие, хотя, в некоторых странах наставникам вовсе было сложно найти работу. Поэтому многие толковые специалисты решили попытать счастье в других государствах: Америке, Австралии, Англии. Единственный феномен – Румыния, несмотря на тяжелое положение, держались очень долго, но на последней Олимпиаде их спортсменов уже не было. Поэтому финансы и кадры решают все. Наталья Федорцова:

А можно ли сказать, что и школа-то после распада СССР осталась в России, и нам нужно все выстраивать заново? Нелли Ким:

Да, знания у нас есть, но потерялась преемственность. Был тренер Виктор Сергеевич Хомутов, рядом с ним всегда в зале были молодые тренеры, которые в течение года стажировались. Сейчас такого нет. Да и ведущих тренеров в стране осталось мало, а тех, которые есть, мы не используем. Те, кто уже чего-то достиг, должны начать обучать молодежь. Возьмем Ольгу Кныш – это же ходячий запас знаний, она вполне может раз в месяц проводить мастер-классы: собирайтесь вместе и обсуждайте технику элементов. Даже если кажется, что все знаешь, это не так. Поняла это на собственном опыте, просто на некоторые аспекты не обращала внимания. Знания должны передаваться методично. Например, как это делает Ирина Лепарская. Она проводит онлайн-курсы для областных тренеров. В спортивной гимнастике было бы тоже неплохо прибегнуть к этому методу.

Наталья Федорцова:

Тем не менее, стоит у нас появиться какому-то более-менее стоящему специалисту, он уезжает, как с этим бороться? Нелли Ким:

Повышать зарплаты. Для тренеров, как и для спортсменов, должна быть мотивация, чтобы остаться. Хотя, мне кажется, уже некому уезжать. Спасибо, Колодинский вернулся. Наталья Федорцова:

Что должно случиться, чтобы вы вернулись в тренерскую работу?